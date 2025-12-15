Ciro Castillo se encuentra no habido: gobernador cuenta con detención preliminar por caso 'Los Socios del Callao'

La Fiscalía allanó el domicilio de Ciro Castillo en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao'. Foto: Composición/LR

La Fiscalía allanó el domicilio de Ciro Castillo en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao'. Foto: Composición/LR

El Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP realizaron un megaoperativo de allanamiento a 27 inmuebles del Callao en el marco de las investigaciones por el caso 'Los Socios del Callao'. Las indagaciones involucran al gobernador regional de la localidad, Ciro Castillo, por quien se solicitó una detención preliminar de 15 días y cuenta con una orden de búsqueda y captura. Sin embargo, se encuentra no habido.

De acuerdo con el director contra la corrupción de la PNP, el general Luis Lira, el presidente del Gore se encuentra no habido desde hace cuatro días y tampoco fue visto al momento de las diligencias fiscales en su casa en La Punta. "Ya no se le ha visto al señor, no lo hemos visto desde que salió la resolución (del allanamiento)", afirmó.

Castillo Rojo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión al ser sindicado como el supuesto líder del grupo delictivo que operó desde el 2023 y que se habría encargado de direccionar contratos en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.