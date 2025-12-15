Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

La Policía habría tenido un atraso en sus diligencias que habría favorecido al gobernador del Callao, Ciro Castillo, quien se encuentra no habido tras la orden judicial de 15 días de prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación fiscal "Los Socios del Callao".

El documento judicial indica que la notificación se realizó el último 9 de diciembre y, por ende, la PNP tendría que haber sido alertada ese mismo día.

Según el general Luis Alberto Lira, jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP, la resolución judicial de allanamiento y detención preliminar contra los implicado se consiguió hace cuatro días. Las coordinaciones del plan de operaciones de la policía tardó hasta la madrugada de este lunes 15 de diciembre.

“Cuando conocemos de la resolución judicial, activamos al órgano de inteligencia y formulamos nuestro plan de operaciones …hace cuatro días y con el fiscal hemos quedado que la operación debía ser por estrategia de domingo para lunes”, declaró a la prensa.

El requerimiento se solicitó hace unos quince días, pese a ello, las diligencias policiales encontraron hoy una vivienda en remodelación, sin cortinas y sin rastro de Castillo Rojo.

“La vivienda de Ciro Castillo inició una remodelación hace tres días pero el requerimiento de allanamiento de ese inmueble ya se había presentado hace más de 15 días” sostuvo Lira Limo.

Sobre posible filtración

Ante la consulta de La República sobre una posible advertencia que se habría dado al gobernador para que pueda ponerse a buen recaudo el general Lira negó tajantemente tal presunción. “La policía jamás filtraría información porque somos los interesados” enfatizó.

Las dudas son relevantes ya que el pasado 14 de noviembre se dictó una detención preliminar contra Óscar Acuña, hermano del líder de APP e implicado en el caso de Qali Warma, al momento del allanamiento a su vivienda tampoco se le encontró, levantando fuertes sospechas de una filtración de las operaciones policiales de inteligencia.

Ante ello el jefe de la Dircocor planteó que una posible fuga de información podría darse a través de otras instituciones, recordando un operativo de hace unas semanas en Ucayali.

“Hace veinte días tuvimos un operativo en Ucayali donde de 11 personas investigadas se capturó a cuatro y al resto no se les ubicó… en los teléfonos se encontró la resolución que le llega a los investigados a penas fue emitida…y en eso está la investigación para determinar quien fue el que le remitió la resolución judicial para que tengan conocimiento y se pongan a buen recaudo… no solo la policia tiene conocimiento de estas detenciones”, remarcó Lira.

Operación fallida

El megaoperativo se viene ejecutando en al menos cinco zonas de la capital entre La Molina, SJL, Cercado de Lima, cono norte y el Callao.

Se movilizaron en total a 160 policías quienes trabajaron en conjunto con 40 fiscales que vienen realizando la investigación preliminar del caso “Los Socios del Callao” que tiene como líder de la presunta red criminal al gobernador Ciro Castillo y que habría generado un presunto perjuicio económico al Estado de S/ 1, 461, 121.10.

Según información policial las diligencias culminarán pasada las 6.00 p.m. de este 15 diciembre.

Por su parte la autoridad policial ha confirmado que el gobernador no ha salido del país.