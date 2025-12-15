HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

Resolución judicial incluye a funcionarios del gobierno regional del Callao involucrados en presunto caso de corrupción. Solo cinco personas fueron detenidas.

Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo. Foto: composición LR
Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo. Foto: composición LR

La Policía habría tenido un atraso en sus diligencias que habría favorecido al gobernador del Callao, Ciro Castillo, quien se encuentra no habido tras la orden judicial de 15 días de prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación fiscal "Los Socios del Callao".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El documento judicial indica que la notificación se realizó el último 9 de diciembre y, por ende, la PNP tendría que haber sido alertada ese mismo día.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Delia Espinoza: PJ suspende proceso de reposición a su cargo de fiscal de la Nación

lr.pe

Según el general Luis Alberto Lira, jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP, la resolución judicial de allanamiento y detención preliminar contra los implicado se consiguió hace cuatro días. Las coordinaciones del plan de operaciones de la policía tardó hasta la madrugada de este lunes 15 de diciembre.

“Cuando conocemos de la resolución judicial, activamos al órgano de inteligencia y formulamos nuestro plan de operaciones …hace cuatro días y con el fiscal hemos quedado que la operación debía ser por estrategia de domingo para lunes”, declaró a la prensa.

larepublica.pe

El requerimiento se solicitó hace unos quince días, pese a ello, las diligencias policiales encontraron hoy una vivienda en remodelación, sin cortinas y sin rastro de Castillo Rojo.

“La vivienda de Ciro Castillo inició una remodelación hace tres días pero el requerimiento de allanamiento de ese inmueble ya se había presentado hace más de 15 días” sostuvo Lira Limo.

Sobre posible filtración

Ante la consulta de La República sobre una posible advertencia que se habría dado al gobernador para que pueda ponerse a buen recaudo el general Lira negó tajantemente tal presunción. “La policía jamás filtraría información porque somos los interesados” enfatizó.

Las dudas son relevantes ya que el pasado 14 de noviembre se dictó una detención preliminar contra Óscar Acuña, hermano del líder de APP e implicado en el caso de Qali Warma, al momento del allanamiento a su vivienda tampoco se le encontró, levantando fuertes sospechas de una filtración de las operaciones policiales de inteligencia.

PUEDES VER: Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

lr.pe

Ante ello el jefe de la Dircocor planteó que una posible fuga de información podría darse a través de otras instituciones, recordando un operativo de hace unas semanas en Ucayali.

“Hace veinte días tuvimos un operativo en Ucayali donde de 11 personas investigadas se capturó a cuatro y al resto no se les ubicó… en los teléfonos se encontró la resolución que le llega a los investigados a penas fue emitida…y en eso está la investigación para determinar quien fue el que le remitió la resolución judicial para que tengan conocimiento y se pongan a buen recaudo… no solo la policia tiene conocimiento de estas detenciones”, remarcó Lira.

Operación fallida

El megaoperativo se viene ejecutando en al menos cinco zonas de la capital entre La Molina, SJL, Cercado de Lima, cono norte y el Callao.

Se movilizaron en total a 160 policías quienes trabajaron en conjunto con 40 fiscales que vienen realizando la investigación preliminar del caso “Los Socios del Callao” que tiene como líder de la presunta red criminal al gobernador Ciro Castillo y que habría generado un presunto perjuicio económico al Estado de S/ 1, 461, 121.10.

Según información policial las diligencias culminarán pasada las 6.00 p.m. de este 15 diciembre.

Por su parte la autoridad policial ha confirmado que el gobernador no ha salido del país.

Notas relacionadas
Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

LEER MÁS
Ciro Castillo se encuentra no habido: gobernador cuenta con detención preliminar por caso 'Los Socios del Callao'

Ciro Castillo se encuentra no habido: gobernador cuenta con detención preliminar por caso 'Los Socios del Callao'

LEER MÁS
Crimen imparable en el Callao: asesinan en un solo día a tres personas en plena vía pública

Crimen imparable en el Callao: asesinan en un solo día a tres personas en plena vía pública

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza: PJ suspende proceso de reposición a su cargo de fiscal de la Nación

Delia Espinoza: PJ suspende proceso de reposición a su cargo de fiscal de la Nación

LEER MÁS
Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

LEER MÁS
Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

LEER MÁS
Ciro Castillo se encuentra no habido: gobernador cuenta con detención preliminar por caso 'Los Socios del Callao'

Ciro Castillo se encuentra no habido: gobernador cuenta con detención preliminar por caso 'Los Socios del Callao'

LEER MÁS
Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

LEER MÁS
Ilich López anuncia acusación constitucional contra miembros del JNE tras retiro Acción Popular de las Elecciones 2026

Ilich López anuncia acusación constitucional contra miembros del JNE tras retiro Acción Popular de las Elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía peruana pierde ritmo y alcanza un 3,62% en octubre: los factores detrás del resultado, según el INEI

Ni Brasil ni Chile: este es el país de América Latina con mayor porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, según OCDE

María Corina Machado permanecerá en Noruega por fractura vertebral tras su salida de Venezuela

Política

Ciro Castillo se encuentra no habido: gobernador cuenta con detención preliminar por caso 'Los Socios del Callao'

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Ilich López anuncia acusación constitucional contra miembros del JNE tras retiro Acción Popular de las Elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo se encuentra no habido: gobernador cuenta con detención preliminar por caso 'Los Socios del Callao'

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Ilich López anuncia acusación constitucional contra miembros del JNE tras retiro Acción Popular de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025