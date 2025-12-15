HOYSuscripcion LR Focus

Paciente denuncia a falsos cirujanos por dejarle una aguja en el cuerpo durante operación: no estarían registrados en el Colegio Médico

La víctima denuncia negligencia médica tras una cirugía estética y asegura haber sufrido dolores intensos, secreciones y complicaciones durante tres meses. Tras hacerse un examen de Rayos X en el Hospital Solidaridad descubrió que tenía el objeto alojado en su cuerpo.

Paciente denuncia a falsos cirujanos por dejarle una aguja en el cuerpo tras operación: no estarían registrados en el Colegio Médico
Paciente denuncia a falsos cirujanos por dejarle una aguja en el cuerpo tras operación: no estarían registrados en el Colegio Médico | Foto: composición LR/atv.

Vanessa Montesinos Solorzano (43) denunció haber sido víctima de una grave negligencia médica tras someterse a una operación estética, luego de que presuntos falsos cirujanos le dejaran una aguja quirúrgica dentro del cuerpo. Según su testimonio, la intervención se realizó en un establecimiento que se presentaba como centro de salud, pero uno de los responsables no estaba inscrito en el Colegio Médico del Perú, mientras el otro no contaba con especialidad en cirugía plástica.

La paciente relata que, tras la cirugía, sufrió intensos dolores, secreciones y complicaciones durante tres meses, hasta que decidió evaluarse en el Hospital Solidaridad de Los Olivos, donde tras una radiografía frontal de articulación coxofemoral y pelvis le revelaron la presencia del objeto metálico alojado en su organismo.  

“Me dijeron que podía tener una infección, dañado un órgano o cualquier cosa podía pasar porque estaba dentro de mi organismo”, refirió para ATV la víctima.

Médicos sabían que paciente tenía alojada una aguja en su interior

Luego de realizarse una liposucción a mediados de 2022 en el consultorio de Hander Otero y Graciela Yepes, los supuestos médicos le ofrecieron realizarle dos operaciones más de cirugía estética. “Después de eso, voy a mis masajes y drenajes, y ellos me dicen que como había quedado con algo de flacidez, por qué no me realizo una abdominoplastía y me pongo implantes, y yo accedí porque la primera liposucción quedó bien”, señaló.

Génesis Gonzales, quien laboró desde octubre hasta febrero de 2023 como enfermera, y estuvo presente en aquella cirugía, reveló que fue testigo de cómo durante la operación llegó a alojarse una aguja quirúrgica en el cuerpo de la víctima.

“Empezaron a buscar con la piel abierta y ella decía que a lo mejor se cayó en el piso. Cuando me tocó hacer la limpieza, en ningún lugar había una aguja y yo le dije a ellos. Ellos sabían que no estaba la aguja”, mencionó.

Cuando Montesinos encaró a Otero y Yepes por dejarle una aguja dentro de su cuerpo, los supuestos médicos aceptaron que sabían de la situación. “Lo único que me supo decir es que ellos pensaban que a los días el cuerpo iba a rechazar la aguja”, sostuvo.

Fiscalía investiga a pareja de falsos médicos

Al acudir al Reniec a consultar por las personas que la habían operado, a través de los sellos entregados por cada procedimiento, descubrió que figuraba el nombre de otra persona. En ese sentido, en septiembre de este año, la Fiscalía añadió a la investigación por lesiones culposas graves, el delito de ejercicio ilegal de la profesión.

