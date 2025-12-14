Minsa declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de la influenza H3N2 al Perú

La alerta busca fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica en territorio peruano. | Composición LR | Difusión

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva frente al probable ingreso y diseminación de enfermedades procedentes del extranjero, entre ellas la influenza A (H3N2) subclado K y el sarampión. La decisión se adopta por el incremento de viajes internacionales, la alta movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

Mediante un comunicado oficial, el sector Salud precisó que la alerta busca reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país, con el objetivo de garantizar una atención oportuna ante eventuales brotes.

Vigilancia epidemiológica ante posible ingreso de la influenza H3N2

El Minsa detalló que la medida contempla acciones específicas en los ámbitos de vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación y operaciones en salud, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario a nivel nacional.

Asimismo, la autoridad sanitaria exhortó a la población a mantener actualizado su vacunación, así como a adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias. También recomendó acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas compatibles con las enfermedades mencionadas.

