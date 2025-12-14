HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     
EN VIVO

🔴 José Antonio Kast es el virtual presidente de Chile | #LR

Sociedad

Minsa declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de la influenza H3N2 al Perú

Con el incremento de movilización interna y viajes internacionales, el Minsa alerta sobre posibles brotes de enfermedades. La decisión responde a las festividades de fin de año.

La alerta busca fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica en territorio peruano.
La alerta busca fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica en territorio peruano. | Composición LR | Difusión

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva frente al probable ingreso y diseminación de enfermedades procedentes del extranjero, entre ellas la influenza A (H3N2) subclado K y el sarampión. La decisión se adopta por el incremento de viajes internacionales, la alta movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

Mediante un comunicado oficial, el sector Salud precisó que la alerta busca reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país, con el objetivo de garantizar una atención oportuna ante eventuales brotes.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Vigilancia epidemiológica ante posible ingreso de la influenza H3N2

El Minsa detalló que la medida contempla acciones específicas en los ámbitos de vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación y operaciones en salud, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario a nivel nacional.

Asimismo, la autoridad sanitaria exhortó a la población a mantener actualizado su vacunación, así como a adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias. También recomendó acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas compatibles con las enfermedades mencionadas.

Nota en desarrollo.

Notas relacionadas
Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

LEER MÁS
Regiones del país ya refuerzan medidas preventivas y vigilancia ante alerta por súper gripe A H3N2: "Les pedimos vacunarse"

Regiones del país ya refuerzan medidas preventivas y vigilancia ante alerta por súper gripe A H3N2: "Les pedimos vacunarse"

LEER MÁS
¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Moca es intervenida por la Policía por presunto robo de un celular durante transmisión en vivo de una pollada en el Callao

Tiktoker Moca es intervenida por la Policía por presunto robo de un celular durante transmisión en vivo de una pollada en el Callao

LEER MÁS
Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

LEER MÁS
Balean a chofer en estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro: equipo Delta detuvo al presunto sicario en San Juan de Lurigancho

Balean a chofer en estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro: equipo Delta detuvo al presunto sicario en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

LEER MÁS
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025