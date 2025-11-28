Cusco: decano del Colegio Médico cuestiona prisión preventiva contra cirujano por muerte de paciente

Decano nacional de los médicos cuestionó la cárcel contra galeno de Cusco. Foto: Luis Álvarez - La República.

Hasta Cusco arribó el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Pedro Antonio Riega, para pronunciarse respecto al caso del cirujano Miguel Ángel Vílchez Rivas, investigado por la muerte de Judith Figueroa Loayza tras una cirugía estética. El representante gremial calificó de “absurda” e “inaudita” la decisión judicial de ordenar seis meses de prisión preventiva contra el galeno bajo la figura de homicidio simple.

Riega sostuvo que dicha tipificación implica la intención deliberada de causar daño, algo que, según afirmó, no corresponde a un acto médico y resulta incompatible con los estándares jurídicos aplicados en el Perú y en el mundo. Desde su posición, exigió que la pesquisa continúe, pero bajo los supuestos de homicidio culposo, aplicable cuando se investigan responsabilidades vinculadas a impericia, negligencia o imprudencia profesional.

El decano también señaló que el cirujano habría sido víctima de agresiones físicas por parte de familiares de la paciente, hecho que el Colegio Médico consideró inaceptable. No obstante, reiteró que cualquier evaluación sobre la conducta profesional debe quedar en manos del Ministerio Público.

¿Más que una negligencia?

Por su parte, los familiares de Judith Figueroa denunciaron que el médico habría insistido en realizar la intervención pese a que los exámenes preclínicos evidenciaban posibles riesgos para la salud de la paciente. Aseguran que advirtieron estas observaciones antes de la cirugía y que, aun así, el procedimiento se llevó a cabo.

Asimismo, la familia cuestionó a la clínica Paredes, donde ocurrió la intervención, pues refirieron que no contaría con las condiciones necesarias para atender emergencias ni con personal especializado para enfrentar complicaciones quirúrgicas. Estos aspectos, dijeron, deberán ser evaluados también por las autoridades competentes.

El Colegio Médico del Perú, en cambio, insistió en que el proceso debe desarrollarse sin vulnerar derechos y respetando las garantías del debido proceso.

En las próximas horas, el Poder Judicial evaluará la apelación presentada por la defensa de Miguel Ángel Vilches para revertir la prisión preventiva de seis meses. Tanto los familiares de la víctima como los gremios médicos esperan que el juzgado emita una resolución sustentada y proporcional a los hechos investigados.