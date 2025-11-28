HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Sociedad

Cusco: decano del Colegio Médico cuestiona prisión preventiva contra cirujano por muerte de paciente

El ente deontológico rechazó la tipificación de homicidio simple contra el cirujano Miguel Ángel Vílchez y pidió a la Fiscalía una investigación objetiva. Por su parte, la familia de la víctima insiste en que hubo responsabilidad del médico y de la clínica donde ocurrió cirugía estética.

Decano nacional de los médicos cuestionó la cárcel contra galeno de Cusco. Foto: Luis Álvarez - La República.
Decano nacional de los médicos cuestionó la cárcel contra galeno de Cusco. Foto: Luis Álvarez - La República.

Hasta Cusco arribó el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Pedro Antonio Riega, para pronunciarse respecto al caso del cirujano Miguel Ángel Vílchez Rivas, investigado por la muerte de Judith Figueroa Loayza tras una cirugía estética. El representante gremial calificó de “absurda” e “inaudita” la decisión judicial de ordenar seis meses de prisión preventiva contra el galeno bajo la figura de homicidio simple.

Riega sostuvo que dicha tipificación implica la intención deliberada de causar daño, algo que, según afirmó, no corresponde a un acto médico y resulta incompatible con los estándares jurídicos aplicados en el Perú y en el mundo. Desde su posición, exigió que la pesquisa continúe, pero bajo los supuestos de homicidio culposo, aplicable cuando se investigan responsabilidades vinculadas a impericia, negligencia o imprudencia profesional.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Turista muere y dos resultan heridos por impacto de rayo: practicaban deporte extremo en bicicleta en Cusco

lr.pe

El decano también señaló que el cirujano habría sido víctima de agresiones físicas por parte de familiares de la paciente, hecho que el Colegio Médico consideró inaceptable. No obstante, reiteró que cualquier evaluación sobre la conducta profesional debe quedar en manos del Ministerio Público.

¿Más que una negligencia?

Por su parte, los familiares de Judith Figueroa denunciaron que el médico habría insistido en realizar la intervención pese a que los exámenes preclínicos evidenciaban posibles riesgos para la salud de la paciente. Aseguran que advirtieron estas observaciones antes de la cirugía y que, aun así, el procedimiento se llevó a cabo.

Asimismo, la familia cuestionó a la clínica Paredes, donde ocurrió la intervención, pues refirieron que no contaría con las condiciones necesarias para atender emergencias ni con personal especializado para enfrentar complicaciones quirúrgicas. Estos aspectos, dijeron, deberán ser evaluados también por las autoridades competentes.

El Colegio Médico del Perú, en cambio, insistió en que el proceso debe desarrollarse sin vulnerar derechos y respetando las garantías del debido proceso.

En las próximas horas, el Poder Judicial evaluará la apelación presentada por la defensa de Miguel Ángel Vilches para revertir la prisión preventiva de seis meses. Tanto los familiares de la víctima como los gremios médicos esperan que el juzgado emita una resolución sustentada y proporcional a los hechos investigados.

Notas relacionadas
Turista muere y dos resultan heridos por impacto de rayo: practicaban deporte extremo en bicicleta en Cusco

Turista muere y dos resultan heridos por impacto de rayo: practicaban deporte extremo en bicicleta en Cusco

LEER MÁS
Administrativos del sector Educación reinician huelga indefinida y exigen cumplimiento de bono acordado en Cusco

Administrativos del sector Educación reinician huelga indefinida y exigen cumplimiento de bono acordado en Cusco

LEER MÁS
Detienen a hombre que intentó pasar 5 kilos de cocaína camuflados en un rollo de lijar en Cusco

Detienen a hombre que intentó pasar 5 kilos de cocaína camuflados en un rollo de lijar en Cusco

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

LEER MÁS
“Mi hijo murió como un héroe”: Chiclayo recibe los restos del policía que falleció rescatando a dos personas

“Mi hijo murió como un héroe”: Chiclayo recibe los restos del policía que falleció rescatando a dos personas

LEER MÁS
Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025