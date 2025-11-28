Violento choque entre bus El Anconero, tractor y auto deja varios heridos y genera caos vehícular en la Panamericana Norte

Un violento choque entre una cúster del transporte público (conocida como El Anconero), un tractor y un automóvil negro generó alarma durante la mañana de este jueves en el distrito de Los Olivos. El siniestro ocurrió a la altura del paradero Santa Luisa, en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), una zona de alto flujo vehicular. Tras el incidente se reportaron varios heridos, entre ellos menores de edad que asistían al colegio.

De acuerdo con los primeros reportes, la cúster fue el vehículo más afectado tras el impacto. La parte delantera quedó completamente destruida, con severos daños que evidenciaban la fuerza del accidente. Testigos señalaron que el estruendo se escuchó a varios metros, lo que provocó que transeúntes y vecinos salieran a ver lo sucedido.

Minutos después del accidente, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar para auxiliar a los heridos y asegurar la zona. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado el número exacto de personas lesionadas, pero se estima que fue un aproximado de 10, entre ellos menores de edad, que se dirigían a sus centros de estudios. Además, nadie habría resultado con heridas graves.

El choque también ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular en toda la avenida, afectando a conductores que se dirigían hacia el sur de Lima.