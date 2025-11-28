HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del Tercer Mundo" hacia EE.UU. de forma permanente
Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del Tercer Mundo" hacia EE.UU. de forma permanente     Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del Tercer Mundo" hacia EE.UU. de forma permanente     Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del Tercer Mundo" hacia EE.UU. de forma permanente     
Sociedad

Violento choque entre bus El Anconero, tractor y auto deja varios heridos y genera caos vehícular en la Panamericana Norte

El triple choque ocurrió a la altura del paradero Santa Luisa, en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en Los Olivos.

Accidente vehicular en Los Olivos
Accidente vehicular en Los Olivos

Un violento choque entre una cúster del transporte público (conocida como El Anconero), un tractor y un automóvil negro generó alarma durante la mañana de este jueves en el distrito de Los Olivos. El siniestro ocurrió a la altura del paradero Santa Luisa, en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), una zona de alto flujo vehicular. Tras el incidente se reportaron varios heridos, entre ellos menores de edad que asistían al colegio.

De acuerdo con los primeros reportes, la cúster fue el vehículo más afectado tras el impacto. La parte delantera quedó completamente destruida, con severos daños que evidenciaban la fuerza del accidente. Testigos señalaron que el estruendo se escuchó a varios metros, lo que provocó que transeúntes y vecinos salieran a ver lo sucedido.

TE RECOMENDAMOS

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Minutos después del accidente, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar para auxiliar a los heridos y asegurar la zona. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado el número exacto de personas lesionadas, pero se estima que fue un aproximado de 10, entre ellos menores de edad, que se dirigían a sus centros de estudios. Además, nadie habría resultado con heridas graves.

El choque también ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular en toda la avenida, afectando a conductores que se dirigían hacia el sur de Lima.

Notas relacionadas
¿Cómo está el tráfico en Lima hoy? Reporte de accidentes, cierre de estaciones y vías con mayor congestión

¿Cómo está el tráfico en Lima hoy? Reporte de accidentes, cierre de estaciones y vías con mayor congestión

LEER MÁS
Mujer que rescataba animales pierde la vida tras ser atropellada en Arequipa

Mujer que rescataba animales pierde la vida tras ser atropellada en Arequipa

LEER MÁS
Custer del Chosicano sufre aparatoso choque en la Carretera Central: cabina de conductor quedó destruida

Custer del Chosicano sufre aparatoso choque en la Carretera Central: cabina de conductor quedó destruida

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

LEER MÁS
Dos personas fueron halladas sin vida en un departamento de Breña: autoridades continúan investigando el caso

Dos personas fueron halladas sin vida en un departamento de Breña: autoridades continúan investigando el caso

LEER MÁS
Migrantes bloquean la frontera de Perú y Chile: PNP espera intervención del Ejército en la zona

Migrantes bloquean la frontera de Perú y Chile: PNP espera intervención del Ejército en la zona

LEER MÁS
MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025