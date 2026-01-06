¡Más agua potable para Lima! El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dio a conocer que, gracias a una inversión superior a los 1.200 millones de soles, próximamente tres importantes proyectos que beneficiarán a 1.945.016 vecinos de Comas, Independencia, Carabayllo y Lurigancho, en Lima Metropolitana.

Los proyectos se vienen ejecutando a través del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “El Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de impulsar obras de infraestructura que reduzcan la brecha de acceso a servicios de agua y saneamiento”, sostuvo el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, a través de una nota de prensa.

TE RECOMENDAMOS JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Mejoramiento sanitario en San Juan de Lurigancho

El principal proyecto inició en mayo de 2025 con trabajos de mejoramiento sanitario que beneficiarán a más de 1.6 millones de ciudadanos en el distrito de San Juan de Lurigancho. Asimismo, se encuentra en marcha la reparación de la bocatoma del sistema Huachipa y la corrección de averías, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona.

Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Comas e Independencia

En noviembre de 2025, el Ministerio de Vivienda, a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), firmó un contrato para la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en seis sectores de los distritos de Comas e Independencia, que favorecerá a 15 mil vecinos de Lima Norte. Además, una inversión de 313 millones permitirá a 4.685 familias acceder por primera vez al servicio de agua potable en sus hogares y dotará de alcantarillado a 4.715 viviendas que tampoco contaban con este servicio.

Megaproyecto Esquema Integral Carabayllo

Durante el 2025 se dio inicio a un proyecto esperado por casi 30 años: el Esquema Integral Carabayllo, una obra que, gracias a una inversión de 806 millones de soles, logrará abastecer de agua potable a 12.055 familias y brindar acceso a un sistema de alcantarillado a 11.995 hogares.

Según Sifuentes, estas obras permiten seguir cerrando la brecha de agua y saneamiento en la capital: “El acceso al agua potable no puede esperar”, señaló el actual ministro.