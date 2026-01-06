HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ucayali: La increíble historia de ‘Negro’, el sicario que asesinó a un comerciante brasileño

Tiene 18 años, se autofilmó antes de cometer el crimen y publicó video en su cuenta de Facebook. Luego de cometer el hecho se fue a dormir y fue capturado junto al autor intelectual y al que lo movilizó en una moto. Investigan una presunta venganza.

Autor material y el autor intelectual de asesinato contra brasileño en Pucallpa.

Normalmente los mayores delitos en Pucallpa incluyen robos y hurtos, violencia lesionesextorsión, y actividades vinculadas al narcotráfico, además de delitos ambientales como el tráfico de tierras y la minería ilegal. Aunque hay excepciones, como ocurrió con un sicario que esta mañana asesinó a un comerciante brasileño en el centro de esa ciudad de la región Ucayali.

Un delito a sangre fría que terminó no solo con la captura del homicida directo sino con la detención del autor intelectual y del sujeto que condujo al homicida en una motocicleta.

Alex Ampuero Tamani, alias Negro, tiene apenas 18 años y una historia criminal impresionante sobre sus espaldas. Ayer, antes de atacar a tiros al brasileño Raimundo Nonato Braga de André (29), se autograbó un video que publicó en su historia de Facebook.

Luego de cometer el crimen en el jirón Alfonso Ugarte, distrito de Callería, se fue a su vivienda en Manantay y fue detenido mientras dormía, tras un seguimiento que la policía realizó a su red social. De una personalidad fría, calculadora, de carácter retraído y mirada perturbadora confesó su delito.

“Es un hombre que denota falta de empatía, y es de apariencia normal”, dijo un agente del Escuadro de Emergencia que lo capturó con el apoyo del personal de la Divincri y la ORI. “Sí, se trata del autor del disparo”, agregó.

Las autoridades también capturaron a José Eduardo Isuiza Pezo (21), alias ‘Cheroka’, presunto conductor de la moto que desplazó al asesino; y a Abner Enrique Molina Del Castillo (36), alias Pelacho’, señalado como autor intelectual del crimen cometido contra el ciudadano brasileño.

Las detenciones fueron realizadas en diferentes puntos de Manantay. Se incautó una moto y una pistola Glock sin numeración.

Para la Policía, el móvil habría sido una venganza interna por disputas dentro de una organización criminal. Esta hipótesis viene cobrando fuerza a medida que avanza la investigación.

Los investigadores dijeron que estas capturas se produjeron tras un operativo policial ejecutado pocas horas después del crimen, como resultado de un trabajo de inteligencia y la rápida reacción de los agentes, quienes lograron ubicar, primero, al presunto autor material del homicidio.

Durante su intervención, el sujeto confesó su participación directa en el hecho criminal.

Si este delito, que tuvo gran repercusión en Pucallpa, fue esclarecido en cuestión de horas, es porque se lo relacionó con otro de dinámica muy similar, que también causó gran conmoción, en esa región de Ucayali. Entonces, también en pleno día.

El autor, como ‘Negro’, fue un hombre de corte y porte militar, con un tatuaje de un búfalo en el pecho y un arete en la oreja izquierda. Se trataría de la misma persona.

