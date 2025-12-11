HOYSuscripcion LR Focus

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

La Reniec, junto a la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, anunció la gratuidad de ciertos servicios enfocados en asegurar el acceso a la identidad y simplificar procesos esenciales para los ciudadanos que deseen tramitar su DNI electrónico.

Nueva campaña de DNI gratuito este 16 de diciembre para niños, adolescentes y adultos mayores
El DNI azul y DNI amarillo vienen dejando de emitirse en la oficinas de la Reniec desde agosto del 2025, tras 28 y 23 años de existencia, respectivamente. Por ello, la entidad ha informado que esta y otras medidas forman parte de un grupo de acciones que se ejecutarán a lo largo del presente año con la finalidad de migrar definitivamente al DNI electrónico.

En esta línea, diversas municipalidades vienen realizando campañas de emisión del DNI electrónico gratuito para niños, ancianos, y ciudadanos en general. Una de ellas es la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, en Tacna, que este 16 de octubre brindará este servicio a niños y adolescentes (0 a 17 años), personas con discapacidad y adultos mayores que se encuentren en situación de pobreza o abandono. La comuna puntualizó que los asistentes pueden acudir desde las 8.30 a.m. hasta el mediodía para los trámites.

DNI gratuito en Municipalidad Alto de la Alianza este 16 de diciembre

¿Cómo obtener DNI gratuito este 16 de diciembre?

Para obtener tu DNI electrónico de manera gratuita, debes tener en cuenta los siguientes puntos importantes:

  • Presencia obligatoria del menor y de uno de sus padres como declarante.
  • Llevar el DNI del declarante y del menor en formato físico. Si no se dispone del documento en físico, se admitirá una copia simple o cualquier otro documento que permita la identificación.
  • Si no se tiene una fotografía actual, personal del Reniec se encargará de tomarla de manera gratuita.
  • Para los adultos, se requiere presentar su propio DNI en físico, una copia simple o algún otro documento que acredite su identidad.

¿Qué servicios se ofrecerán durante la campaña?

Los servicios que ofrecerá la comuna de manera completamente gratuita se detallan a continuación:

  • Renovación de DNI por caducidad
  • Inscripción por primera vez (DNI por primera inscripción)
  • Duplicado por pérdida o robo
  • Rectificación de datos (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, dirección, entre otros)
