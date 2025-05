Joven abogada fallece tras someterse a cirugía estética en Jesús María: medico habría fugado

Una joven abogada y madre de 28 años falleció tras someterse a una cirugía estética en la clínica Santa Beatriz, ubicada en el distrito de Jesús María. La paciente ingresó al centro médico a las 5:20 de la mañana del martes 20 de mayo para realizarse una intervención que, según el cirujano, sería ambulatoria. Sin embargo, nunca volvió a salir con vida. La víctima, que deja en la orfandad a dos hijos —uno de ellos un bebé de 11 meses—, ya se había sometido años atrás a una liposucción con el mismo médico. El caso es investigado por la Depincri del distrito.

Fiorella, hermana de la fallecida, denunció que la familia no fue informada oportunamente sobre el estado de la paciente durante la operación. "El doctor había dicho que sería una operación ambulatoria. Sin embargo, cuando mi mamá lo vio salir y le preguntó por mi hermana, él le dijo que estaba en UCI. En ningún momento se nos informó nada antes de eso", declaró a Buenos Días Perú. La familia exige justicia y responsabiliza al médico por la falta de información y por haber abandonado la clínica tras lo ocurrido, sin entregar la historia clínica de la joven.

Joven madre murió tras cirugía estética en clínica de Jesús María

La familia de una joven madre de 28 años, fallecida tras someterse a una cirugía estética en la clínica Santa Beatriz, denuncia graves irregularidades en el procedimiento. La hermana de la víctima aseguró que la paciente fue ingresada a la UCI poco después de iniciada la intervención. “Al parecer, le habían aplicado una medicina a la cual mi hermana es alérgica y habría provocado un coma alérgico”, declaró. Horas más tarde, alrededor de la 1:30 p.m., les informaron que la joven había sufrido tres paros cardíacos y había fallecido. “El doctor me preguntó si quería ver su cuerpo, como si nada. Entré en shock”, expresó, visiblemente afectada.

Horas después del deceso, la familia comenzó a notar acciones que consideran encubrimiento por parte del personal de la clínica. “Limpiaron la habitación donde mi hermana falleció, operaron nuevamente allí y lavaron todos los instrumentos”, denunció Fiorella. Asimismo, aseguró que han solicitado formalmente la historia clínica, pero no recibieron respuesta. “Desde que yo llegué, ni a mi madre ni a mí nos han querido dar la historia clínica. Hasta el día de hoy, ni siquiera me llaman para brindármela”, reclamó.

Médico responsable de cirugía estética en Jesús María habría fugado

Tras el trágico desenlace, los familiares exigieron explicaciones al personal de la clínica, pero se encontraron con respuestas evasivas. “Bajé al primer piso para hablar con el personal de la clínica. Todos se fueron, se escondieron, nadie me dio razón. Luego me dijeron que el médico fugó”, denunció Fiorella. Además, reveló que, aunque la Fiscalía habría constatado que se lavaron los instrumentos y limpiaron la habitación, “la historia clínica que yo había pedido no me la entregaron, se la dieron al comandante de la Depincri”.

La joven madre deja en la orfandad a dos hijos, una niña de 10 años y un bebé de 11 meses. La familia ha iniciado acciones legales para buscar justicia y que el caso no quede impune. “Exigimos que se haga justicia”, concluyó Fiorella.