Sociedad

Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

Hay 12 médicos infractores. El Ministerio de Salud informó que, además de ser separados del programa, serán denunciados ante las instancias respectivas para las acciones que correspondan.

Entre los separados hay 12 médicos, lo que es lamentable.
Entre los separados hay 12 médicos, lo que es lamentable.

Las plazas de 34 profesionales de la salud, entre ellos 12 médicos, fueron declaradas nulas de “inscripción y posterior adjudicación” por haber adulterado su promedio ponderado promocional para conseguir un puesto en el Serums 2025-I, informó el Ministerio de Salud (Minsa), el cual agregó que, además de separarlos del programa, se les ha denunciado ante las instancias respectivas para las acciones que correspondan.

La Dirección General de Personal de la Salud (Digep) del Minsa detectó esta adulteración tras solicitar información a 96 universidades a nivel nacional, con el objetivo de validar el promedio ponderado promocional presentado por los profesionales de la salud que adjudicaron una plaza en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2025-I.

lr.pe

“Este control posterior y las medidas adoptadas se establecen por primera vez en nuestra gestión, no habiendo precedente alguno en otras gestiones”, explicó el Minsa.

Durante el proceso, se identificó que 34 profesionales de la salud presentaron una nota de promedio ponderado promocional que difiere del informe remitido por las diferentes universidades.

Como resultado de este control posterior, el Comité Central del Serums declaró la nulidad de la inscripción y posterior adjudicación de los citados 34 profesionales (12 médicos y 22 profesionales de las demás profesiones) que adulteraron su promedio ponderado promocional.

Universidades no apoyan

El Minsa precisó que, hasta el momento solo 31 universidades, validaron las constancias del promedio ponderado de los postulantes médicos. Referente a las demás profesiones, un total de 40 universidades han validado las mencionadas constancias.

La Dirección General de Personal de la Salud del Minsa ha reiterado formalmente, y por segunda vez, a las diferentes casas de estudio que remitan la validación de las constancias de los profesionales que adjudicaron una plaza en el Serums 2025-I. De esta manera, esperan que, en el marco de la transparencia del proceso, las universidades cumplan con dicha solicitud.

El Minsa señaló que continuará realizando las acciones de control posterior a la documentación presentada por los profesionales y se procederá a separar del programa Serums, a los que registran información falsa, adulterada o inexacta en cualquier etapa del proceso conforme lo establece la normativa vigente.

Acciones tras revés judicial

Esta semana, el Poder Judicial anuló, en primera instancia, el Decreto Supremo n° 013-2024-SA, que eliminaba la obligatoriedad del Examen Nacional de Medicina (ENAM) como requisito para acceder al Serums y que la reemplazaba por la evaluación desarrollada por el Minsa.

Así, la sentencia ordena que la anulación tenga efecto retroactivo, como si dichas normas nunca hubieran existido, y deja sin efecto todos los actos sustentados en ellas antes de su publicación en El Peruano. 

Ante ello, el titular del Minsa, César Vásquez, mostró su rechazo al fallo judicial. “Estamos apelando. Si en segunda instancia se aplicara, tenemos el derecho de emitir otro decreto supremo y corregir la situación", dijo.

Agregó que el proceso del Serums seguirá con normalidad hasta que se emita una sentencia en segunda instancia, por lo que pidió calma a los profesionales que postulan a los centros de salud de las zonas alejadas del país, cuyo requisito es importante para laborar en hospitales del Estado.

