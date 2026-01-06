Detienen a familia peruana en Aeropuerto Jorge Chávez por comprar pasajes con tarjeta clonada de alto funcionario del Estado | Foto: Difusión.

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una familia peruana fue intervenida cuando intentaba salir del país rumbo a Colombia. Su viaje se interrumpió cuando personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones detectó que los pasajes aéreos que habían adquirido fueron comprados con una tarjeta de crédito clonada perteneciente a un alto funcionario del Estado.

La alerta se activó durante los controles de rutina en los módulos migratorios, donde acciones de verificación en la compra de los boletos permitieron identificar a cuatro adultos y dos menores implicados. La medida fue liderada por el superintendente Alberto Balladares Ramírez y la gerenta general Lizeth Melchor, quienes, tras la intervención, pusieron a los detenidos disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las investigaciones del caso.

¿Cuántos años podría ir a prisión la familia por clonar tarjeta de alto funcionario?

La autoridad migratoria calificó la detención como un golpe al fraude informático. El delito, que se encuentra tipificado en la Ley 30096, contempla penas de hasta ocho años. Según la normativa, el acceso deliberado e ilegítimo a sistemas informáticos para un provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante la alteración, supresión, clonación de datos informáticos o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, será reprimido con una pena privativa de libertad y con sesenta a ciento veinte días-multa.

Debido a que la afectación fue a un alto funcionario estatal, el hecho delictivo podría enmarcarse como fraude contra el patrimonio del Estado, cuya pena aumenta hasta diez años de cárcel con multas de ochenta a ciento cuarenta días-multa. En cualquiera de los casos, será el Poder Judicial el que determine el destino de los cuatro adultos y dos menores involucrados.

Migraciones y PNP detuvo a cuatro adultos y tres menores de edad. Foto: Difusión.

Cabe mencionar que el operativo no interrumpió el flujo de pasajeros dentro del aeropuerto, debido a que la intervención se realizó en una zona establecida para este tipo de procedimientos. Asimismo, Migraciones señaló que la identificación de los implicados se realizó mediante controles de documentos y la verificación en su sistema interno de identidad y registros de tránsito.

