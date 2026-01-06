HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Trujillo: sismo de magnitud 3,7 remeció La Libertad, según IGP

El movimiento telúrico se registró en horas de la noche de hoy, 6 de enero. Según el IGP, el epicentro se localizó a 15 km al suroeste de Trujillo, en La Libertad, con una intensidad de II a III.

Sismo magnitud 3,7 en La Libertad
Sismo magnitud 3,7 en La Libertad

Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 09:01 p.m. a 15 km al suroeste de Trujillo, en la región de La Libertad. El temblor de hoy, 6 de enero, tuvo una profundidad de 71 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el temblor alcanzó una intensidad de grado II a III, en Trujillo. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural

JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Recomendaciones de Indeci ante sismos

  • Conserva la calma en todo momento. Evalúa la situación y ayuda a los demás.
  • Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.
  • Si no puedes salir ubícate en la zona de seguridad interna, como a costado de las columnas, muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.
  • Evacúa con la mochila de emergencia.

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?

  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

