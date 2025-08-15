Hospital Carrión: Salvan a paciente que tenía un fierro incrustado en el cuello tras accidente

Un accidente en la vía pública casi le cuesta la vida a Luis Ernesto Yui Maldonado, luego que un fierro de media pulgada, parte del cerco de un jardín, se introdujera en su cuello tras sufrir una aparatosa caída.

Él ingresó por Emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao en estado crítico donde recibió una rápida intervención del equipo del Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial la cual permitió extraer el objeto metálico sin comprometer estructuras vitales.

PUEDES VER: 'El Cangri del Callao': peruano que canta en velorios viajó a EEUU y conquista los escenarios con 'reggaetón old school'

"Gracias a la atención de los especialistas pude salvar mi vida; si me hubiese ido a otro centro médico tal vez la historia fuese distinta", expresó Luis Ernesto,

Actualmente, el paciente presenta un adecuado proceso de cicatrización y una evolución favorable, lo que ha permitido que su recuperación esté muy cerca de la normalidad.

Esta situación pudo resolverse gracias al apoyo del Gobierno Regional del Callao, y a la gestión del Hospital Daniel Alcides Carrión del primer puerto.

El paciente destacó la preparación y la calidad humana del equipo médico y no médico del principal nosocomio chalaco.