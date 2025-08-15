HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Sociedad

Hospital Carrión: Salvan a paciente que tenía un fierro incrustado en el cuello tras accidente

Equipo del Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del hospital del Callao extrajeron el objeto metálico sin comprometer estructuras vitales

Médicos del hospital Carrión extrajeron fierro a paciente
Médicos del hospital Carrión extrajeron fierro a paciente

Un accidente en la vía pública casi le cuesta la vida a Luis Ernesto Yui Maldonado, luego que un fierro de media pulgada, parte del cerco de un jardín, se introdujera en su cuello tras sufrir una aparatosa caída.

Él ingresó por Emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao en estado crítico donde recibió una rápida intervención del equipo del Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial la cual permitió extraer el objeto metálico sin comprometer estructuras vitales.

PUEDES VER: 'El Cangri del Callao': peruano que canta en velorios viajó a EEUU y conquista los escenarios con 'reggaetón old school'

"Gracias a la atención de los especialistas pude salvar mi vida; si me hubiese ido a otro centro médico tal vez la historia fuese distinta", expresó Luis Ernesto,

Actualmente, el paciente presenta un adecuado proceso de cicatrización y una evolución favorable, lo que ha permitido que su recuperación esté muy cerca de la normalidad.

Esta situación pudo resolverse gracias al apoyo del Gobierno Regional del Callao, y a la gestión del Hospital Daniel Alcides Carrión del primer puerto.

El paciente destacó la preparación y la calidad humana del equipo médico y no médico del principal nosocomio chalaco.

Notas relacionadas
Detonan explosivo dentro de gimnasio con decenas de personas entrenando en Callao: dueño no habría pagado cupo

Detonan explosivo dentro de gimnasio con decenas de personas entrenando en Callao: dueño no habría pagado cupo

LEER MÁS
'El Cangri del Callao': peruano que canta en velorios viajó a EEUU y conquista los escenarios con 'reggaetón old school'

'El Cangri del Callao': peruano que canta en velorios viajó a EEUU y conquista los escenarios con 'reggaetón old school'

LEER MÁS
Saqueo y contaminación: lo que dejó la caída de contenedores de un buque taiwanés en el mar del Callao

Saqueo y contaminación: lo que dejó la caída de contenedores de un buque taiwanés en el mar del Callao

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Violento triple choque en la entrada de Pasamayito: camión con balones de gas impacta contra vehículos y vivienda

Violento triple choque en la entrada de Pasamayito: camión con balones de gas impacta contra vehículos y vivienda

LEER MÁS
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

LEER MÁS
¿Quién es alias ‘Bolaños’, el exintegrante de 'Los Pulpos' que sería el presunto objetivo del atentado con explosivos en Trujillo?

¿Quién es alias ‘Bolaños’, el exintegrante de 'Los Pulpos' que sería el presunto objetivo del atentado con explosivos en Trujillo?

LEER MÁS
Explosión en Trujillo EN VIVO: viviendas destruidas y 5 heridos tras atentado en av. Perú por guerra de criminales

Explosión en Trujillo EN VIVO: viviendas destruidas y 5 heridos tras atentado en av. Perú por guerra de criminales

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota