Un adolescente de 15 años, reportado como desaparecido desde el 31 de diciembre de 2025, fue hallado la madrugada del martes 6 de enero en la vivienda de una profesora de 50 años, identificada como Eliana Victoria Barriga. La mujer reside en el distrito de El Agustino y trabaja en una institución educativa del mismo sector. Según la Policía Nacional, en la casa se hallaron disfraces vinculados al anime, maniquíes caracterizados y una figura de la Santa Muerte.

La madre del menor interpuso la denuncia por desaparición el lunes 5 de enero ante la Depincri de Santa Anita, tras notar que su hijo respondía sus mensajes de forma inusual. Gracias a labores de geolocalización, agentes policiales ubicaron al adolescente en pocas horas.

Menor encontrado en la vivienda de docente en El Agustino

Según relató la progenitora, días previos a su desaparición el joven mostraba actitudes extrañas. Se ausentaba durante varias horas, indicando que asistía a eventos de anime, pero evitaba decir con quién se encontraba. “No me daba información sobre sus acompañantes al regresar a casa”, señaló.

Tras su desaparición, logró comunicarse con él, pero notó un comportamiento distinto. “Me respondía con frases incoherentes, dibujos extraños y mensajes inusuales como ‘estoy bien, déjame comer, déjame dormir, XD, me enoja’”, contó la progenitora.

Una segunda menor encontrada en la vivienda

En la vivienda también fue hallada otra menor de 15 años, cuya identidad aún no ha sido confirmada. La docente afirmó que era su familiar, pero esta versión se encuentra bajo investigación. Aunque Eliana Barriga no era profesora del menor reportado como desaparecido, no se descarta que ambos asistieran a la misma institución educativa.

El adolescente permaneció cinco días en el domicilio de la docente, quien declaró que creía que sus padres sabían de su presencia allí. Actualmente, Eliana Barriga está siendo investigada por el presunto delito de captación de menores.

