Ecuador cierra la frontera con Perú
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima asegura que el virus H3N2 podría saturar centros de salud en el Perú

A pesar de ser una influenza estacional, su rápida propagación podría generar un abrupto aumento de pacientes en los centros de salud, afectando la atención. Javier Llamoza advirtió que solo el 57% de adultos mayores está vacunado contra esta enfermedad.

La llegada de la influenza A H3N2 al Perú podría generar un escenario de alta presión para el sistema de salud, especialmente en los establecimientos públicos, así lo advirtió Javier Llamoza, decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Aunque aseguró que se trata de una influenza estacional y no de un virus letal como el coronavirus, el especialista alertó que su rápida capacidad de propagación podría provocar un aumento abrupto de pacientes en los centros de salud, lo que afectaría la atención oportuna y saturación del servicio.

“Es muy contagiosa. En Lima estamos en verano, no es una condición que puede propagarse, pero igual hay que estar advertidos. Imagina que en un día tengamos 5.000 personas que van a los centros de salud y tenemos un primer centro de atención que está saturado, lo van a saturar más, se van a descuidar algunas atenciones y eso puede generar un caos dentro de los hospitales, una mayor propagación”, alertó.

En diálogo con este medio, Llamoza explicó que el mayor riesgo no está en el virus en sí, sino en las complicaciones que puede desencadenar en poblaciones vulnerables, como adultos mayores, niños menores de cinco años y personas con enfermedades crónicas. El país enfrenta brechas en la cobertura de vacunación y un primer nivel de atención que no se ha fortalecido tras la pandemia, según el especialista.

PUEDES VER: Minsa declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de la influenza H3N2 al Perú

lr.pe

El Minsa no está preparado para la llegada del virus H3N2

Llamoza indicó que durante los últimos años se ha debilitado el sistema de salud y espera que esta alerta mundial genere interés en mejorar el primer nivel de atención. Además, reveló que la tasa de vacunación solo ha llegado al 57% de adultos mayores, mientras más del 40% se encuentra desprotegido frente a esta amenaza.

“Hoy recibí la información que en el Hospital Cayetano de Piura no hay vacunas. También recibía la información de que en la DIRESA Lambayeque solo hay 239 vacunas para niños y no hay para adultos. Necesitamos que el Ministerio de Salud adopte las medidas para tener la suficiente cantidad de vacunas y puedan vacunarse, sobre todo los adultos mayores”, sostuvo.

Frente a la alarma por la falta de vacunas contra el virus H3N2, el ministro de Salud, Luis Quiroz, anunció que llegará entre marzo y abril de 2026 y exhortó calma a la población.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza A H3N2?

El químico farmacéutico refirió que los síntomas del virus H3N2 son idénticos al del resfrío común –malestar general, dolor de cabeza y garganta, mucosidad–, y los tratamientos son sintomáticos debido a que se trata la enfermedad de acuerdo a los síntomas que se van presentando. En ese sentido, instó a los peruanos a no automedicarse y no usar antibióticos porque no va a eliminar el problema, sino agravarlo.

