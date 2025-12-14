HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Sociedad

Regiones del país ya refuerzan medidas preventivas y vigilancia ante alerta por súper gripe A H3N2: "Les pedimos vacunarse"

Las autoridades sanitarias regionales informaron que se mantienen en alerta ante el avance internacional de esta variante de influenza, tras la activación de protocolos de vigilancia anunciados por el Minsa.

Regiones implementan medidas ante avance de la super gripe A H3N2
Regiones implementan medidas ante avance de la super gripe A H3N2 | Andina

Ante el aumento de la circulación del virus de la influenza A H3N2, incluido el subclado K que ha adelantado la temporada gripal y encendido las alertas en Europa, Estados Unidos y Asia, autoridades de salud de varias regiones del Perú informan que ya aplican medidas preventivas y vigilancia epidemiológica reforzada para evitar su ingreso o impacto en el país.

Esta variante registra un incremento de detecciones en diferentes partes del mundo y ha generado recomendaciones de vacunación y control sanitario por parte de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ante ello, regiones como Tacna y Lambayeque han activado acciones de respuesta sanitaria, promoviendo campañas de vacunación, monitoreo activo de infecciones respiratorias y recordando a la población adoptar medidas de bioseguridad, especialmente en un contexto de mayor movilidad por las festividades de fin de año.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

lr.pe

Vigilancia activa y medidas en Tacna por gripe A H3N2

En Tacna, la Dirección Regional de Salud (Diresa) remarcó que hasta el momento el subclado K de la influenza A H3N2 no ha sido identificado en el Perú ni en Sudamérica, y que los subtipos detectados en la región son A(H1N1) y A(H3N2) “del tipo previamente conocido”. Aseguró que todos los casos reportados han sido manejados oportunamente y dados de alta, “manteniendo la situación regional bajo control”.

Pese a ello, la Diresa subrayó la importancia de reforzar las medidas preventivas, destacando que la principal herramienta de protección es la vacunación contra la influenza, que es gratuita y efectiva para los subtipos que circulan actualmente. Asimismo, recomendó evitar automedicarse, acudir a los centros de salud ante síntomas respiratorios, mantener el lavado de manos y usar mascarilla si se está enfermo o en presencia de alguien con tos o fiebre.

Asimismo, instó a los ciudadanos que retornen de Europa o Estados Unidos a estar atentos a signos de infección y acudir al establecimiento de salud más cercano informando su historial de viaje.

PUEDES VER: Influenza A H3N2, la prueba que podría revelar cuán preparada está la vigilancia sanitaria en el Perú

lr.pe

Lambayeque intensifica acciones en toda la región

Por su parte, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque informó que está intensificando acciones de prevención, control y vigilancia frente al riesgo de llegada de la influenza A H3N2. “Hemos recibido un comunicado del Ministerio de Salud sobre la variante de influenza A H3N2, por lo que estamos vigilantes en toda la región Lambayeque”, señaló Vanessa Siapo Gutiérrez, directora ejecutiva de Salud Integral a las Personas.

Siapo Gutierrez precisó que, según el reporte epidemiológico regional, en lo que va del año se han registrado alrededor de 77.000 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), con mayor incidencia en niños menores de 5 años y adultos mayores, y con presencia significativa en zonas urbanas y rurales de la región.

Advirtió que, si bien no se han registrado defunciones por Infección Respiratoria Aguda (IRA), sí se han presentado casos con complicaciones, sobre todo en personas con comorbilidades. “Hasta el momento no se han reportado fallecidos, pero hemos tenido pacientes que llegan más graves, sobre todo adultos mayores o personas con enfermedades como diabetes, por lo que es fundamental prevenir”, enfatizó.

Las autoridades de Lambayeque recordaron que la región cuenta con vacunas contra la influenza y el neumococo disponibles en los establecimientos de salud, y solicitaron a la población acudir a vacunarse, particularmente quienes aún no han recibido la dosis anual contra la influenza o el neumococo. “La vacunación es clave. Contamos con stock de vacunas en nuestros establecimientos y pedimos a la población acudir a vacunarse, sobre todo si aún no han recibido la vacuna anual contra la influenza o el neumococo”,  enfatizaron.

Minsa activa protocolos de vigilancia ante incremento de casos de gripe A H3N2:

Ante el incremento de casos de gripe A H3N2 subclado K a nivel internacional y el aumento del flujo de viajeros por fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa) ha activado sus protocolos de vigilancia epidemiológica en el país para detectar oportunamente posibles casos importados. La entidad informó que, si bien el riesgo de brotes en el Perú se mantiene de leve a moderado y no se ha identificado este subclado en Sudamérica, se han fortalecido las acciones de monitoreo y respuesta en los establecimientos de salud.

Asimismo, recordó que no existe evidencia de mayor gravedad asociada a esta variante y que las vacunas actuales continúan protegiendo contra cuadros severos, por lo que exhortó a la población, especialmente a los grupos vulnerables, a vacunarse y mantener medidas preventivas como el lavado de manos y el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios.

Notas relacionadas
Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

LEER MÁS
¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

LEER MÁS
Tos ferina en Loreto: brote en el río Chambira deja 12 niños indígenas fallecidos y más de 850 afectados

Tos ferina en Loreto: brote en el río Chambira deja 12 niños indígenas fallecidos y más de 850 afectados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

LEER MÁS
Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

LEER MÁS
Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025