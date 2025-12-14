Ante el aumento de la circulación del virus de la influenza A H3N2, incluido el subclado K que ha adelantado la temporada gripal y encendido las alertas en Europa, Estados Unidos y Asia, autoridades de salud de varias regiones del Perú informan que ya aplican medidas preventivas y vigilancia epidemiológica reforzada para evitar su ingreso o impacto en el país.

Esta variante registra un incremento de detecciones en diferentes partes del mundo y ha generado recomendaciones de vacunación y control sanitario por parte de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ante ello, regiones como Tacna y Lambayeque han activado acciones de respuesta sanitaria, promoviendo campañas de vacunación, monitoreo activo de infecciones respiratorias y recordando a la población adoptar medidas de bioseguridad, especialmente en un contexto de mayor movilidad por las festividades de fin de año.

TE RECOMENDAMOS EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Vigilancia activa y medidas en Tacna por gripe A H3N2

En Tacna, la Dirección Regional de Salud (Diresa) remarcó que hasta el momento el subclado K de la influenza A H3N2 no ha sido identificado en el Perú ni en Sudamérica, y que los subtipos detectados en la región son A(H1N1) y A(H3N2) “del tipo previamente conocido”. Aseguró que todos los casos reportados han sido manejados oportunamente y dados de alta, “manteniendo la situación regional bajo control”.

Pese a ello, la Diresa subrayó la importancia de reforzar las medidas preventivas, destacando que la principal herramienta de protección es la vacunación contra la influenza, que es gratuita y efectiva para los subtipos que circulan actualmente. Asimismo, recomendó evitar automedicarse, acudir a los centros de salud ante síntomas respiratorios, mantener el lavado de manos y usar mascarilla si se está enfermo o en presencia de alguien con tos o fiebre.

Asimismo, instó a los ciudadanos que retornen de Europa o Estados Unidos a estar atentos a signos de infección y acudir al establecimiento de salud más cercano informando su historial de viaje.

Lambayeque intensifica acciones en toda la región

Por su parte, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque informó que está intensificando acciones de prevención, control y vigilancia frente al riesgo de llegada de la influenza A H3N2. “Hemos recibido un comunicado del Ministerio de Salud sobre la variante de influenza A H3N2, por lo que estamos vigilantes en toda la región Lambayeque”, señaló Vanessa Siapo Gutiérrez, directora ejecutiva de Salud Integral a las Personas.

Siapo Gutierrez precisó que, según el reporte epidemiológico regional, en lo que va del año se han registrado alrededor de 77.000 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), con mayor incidencia en niños menores de 5 años y adultos mayores, y con presencia significativa en zonas urbanas y rurales de la región.

Advirtió que, si bien no se han registrado defunciones por Infección Respiratoria Aguda (IRA), sí se han presentado casos con complicaciones, sobre todo en personas con comorbilidades. “Hasta el momento no se han reportado fallecidos, pero hemos tenido pacientes que llegan más graves, sobre todo adultos mayores o personas con enfermedades como diabetes, por lo que es fundamental prevenir”, enfatizó.

Las autoridades de Lambayeque recordaron que la región cuenta con vacunas contra la influenza y el neumococo disponibles en los establecimientos de salud, y solicitaron a la población acudir a vacunarse, particularmente quienes aún no han recibido la dosis anual contra la influenza o el neumococo. “La vacunación es clave. Contamos con stock de vacunas en nuestros establecimientos y pedimos a la población acudir a vacunarse, sobre todo si aún no han recibido la vacuna anual contra la influenza o el neumococo”, enfatizaron.

Minsa activa protocolos de vigilancia ante incremento de casos de gripe A H3N2:

Ante el incremento de casos de gripe A H3N2 subclado K a nivel internacional y el aumento del flujo de viajeros por fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa) ha activado sus protocolos de vigilancia epidemiológica en el país para detectar oportunamente posibles casos importados. La entidad informó que, si bien el riesgo de brotes en el Perú se mantiene de leve a moderado y no se ha identificado este subclado en Sudamérica, se han fortalecido las acciones de monitoreo y respuesta en los establecimientos de salud.

Asimismo, recordó que no existe evidencia de mayor gravedad asociada a esta variante y que las vacunas actuales continúan protegiendo contra cuadros severos, por lo que exhortó a la población, especialmente a los grupos vulnerables, a vacunarse y mantener medidas preventivas como el lavado de manos y el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios.