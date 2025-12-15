Ministro de Salud anuncia que vacuna contra la gripe A (H3N2) llegará entre marzo y abril de 2026

El titular del Minsa anunció que un lote de vacunas contra la gripe A (H3N2) llegará al Perú entre marzo y abril. | Difusión | Composición LR

El ministro de Salud, Luis Quiroz, anunció que la vacuna contra la gripe A (H3N2), subclado K, llegará entre marzo y abril de 2026 e hizo un llamado a la calma a la población peruana. “No provocará estragos como el COVID”, declaró a Panamericana. Esta información se produce en medio de la alerta epidemiológica emitida por el Minsa ante el riesgo de ingreso al Perú de esta influenza desde otros países.

“Lo que se evidencia científicamente es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Europa. Ellos han registrado un incremento de casos de la influenza A (H3N2)”, señaló. Agregó que, en esas regiones, no se ha producido un aumento en las complicaciones ni en la mortalidad, y que la vacuna disponible actualmente en el Perú es la misma que se utiliza en esos países.

¿Qué es la gripe A (H3N2)?

La gripe A (H3N2) es una infección respiratoria aguda provocada por el virus de la influenza, que circula en todo el mundo durante todo el año. Esta gripe estacional puede presentarse con síntomas leves o evolucionar hacia formas graves de la enfermedad y, en algunos casos, derivar en hospitalización o incluso en la muerte.

Los síntomas pueden incluir tos, fiebre, dolor de cabeza y congestión nasal. Además, es posible experimentar malestar general, que se manifiesta como fatiga, dolores musculares, escalofríos, entre otros, según la intensidad del virus y el estado inmunológico de cada persona.

¿Existen casos de gripe A (H3N2) en el Perú?

Hasta la fecha, no se han identificado casos de gripe A (H3N2) en el Perú. Sin embargo, el ministro de Salud ha brindado una serie de recomendaciones para prevenir posibles contagios. Aunque en un primer momento minimizó la situación, exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención.

Entre ellas figuran el lavado frecuente de manos, el uso adecuado de mascarillas en ambientes cerrados, cubrirse con el antebrazo o con un pañuelo descartable al toser o estornudar, y mantener el distanciamiento físico cuando sea posible. Asimismo, aconsejó quedarse en casa si se presentan síntomas como fiebre, tos o malestar general, a fin de prevenir contagios a gran escala.

