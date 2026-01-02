Adulta mayor fue detenida por efectivos de la PNP por presuntamente tener una cuenta de Yape que recibía dinero producto de las extorsiones. | Panamericana | Composición LR

Presuntos delincuentes le habrían robado la identidad a una adulta mayor de 80 años con cáncer, identificada como Aurora Nélida Ortega Villarrubia, para abrirle una cuenta de Yape a su nombre y depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores (SJM). Por dicho motivo, permanece recluida en el penal de Ancón II, luego de que el Poder Judicial le dictara nueve meses de prisión preventiva por su presunta vinculación con este delito.

La mujer fue detenida el último domingo tras un operativo policial en su vivienda y trasladada a la sede de la Depincri de Surco, donde se le informó que era investigada por los delitos de extorsión y robo.

Familia de adulta mayor asegura que cuenta fue creada sin consentimiento

La familia de la mujer asegura a Panamericana que dicha cuenta fue creada sin su conocimiento ni consentimiento. De acuerdo con su versión, los montos que se le atribuyen —S/ 10, S/ 500, S/ 498 y S/ 198— son reducidos y no evidencian relación alguna con una organización criminal.

Los familiares detallaron que la cuenta digital habría sido aperturada el 16 de septiembre de 2024 y que, meses después, el 13 de julio de 2025, se creó incluso una cuenta en dólares. Sin embargo, los datos asociados, como el número telefónico y el correo electrónico, no corresponderían a la adulta mayor. Precisaron que el celular vinculado figura a nombre de una persona extranjera de nacionalidad cubana y que el correo electrónico tampoco pertenece a la investigada.

Durante la intervención policial, la mujer autorizó voluntariamente la revisión de su teléfono celular en presencia de fiscales y efectivos policiales. Según el informe policial, en el equipo no se encontró ninguna aplicación bancaria. Tampoco se hallaron correos electrónicos, mensajes, llamadas o contactos relacionados con transacciones bancarias o con los supuestos integrantes de la banda criminal.

Adulta mayor depende de su familia para usar el celular

Los hijos de la detenida recalcaron que su madre no maneja tecnología ni aplicaciones financieras y que depende completamente de su familia para el uso del celular. Pese a ello, tras cumplir siete días de detención preliminar en la Depincri de Monterrico, fue trasladada al penal de Ancón II para su clasificación penitenciaria.

La situación se torna más delicada debido a su estado de salud. La mujer es paciente oncológica y recibe tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), además de padecer artrosis y otras enfermedades propias de su edad. La familia cuestiona que no se haya considerado su arraigo familiar ni su condición de vulnerabilidad, al no representar —según afirman— peligro de fuga. Por ello, solicitan que el proceso continúe bajo comparecencia restringida o arresto domiciliario.

Hicieron un llamado público al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que intervenga en el caso y se evalúe la situación legal de la adulta mayor.

MIMP se pronuncia ante caso de adulta mayor

El MIMP emitió un comunicado a través de su cuenta de X sobre el caso de la adulta mayor y señaló que viene realizando coordinaciones con el Poder Judicial para garantizar el debido proceso. Por otra parte, indicó que se comunicaron con el INPE para permitir el acceso de un equipo de psicólogos y brinde contención emocional a la adulta mayor.

Comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por caso de adulta mayor. Foto: X de MIMP

