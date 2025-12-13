HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

El animador infantil Rogers Gallegos Rodríguez fue asesinado en la urbanización Los Girasoles de Huaycán, en el distrito de Ate Vitarte, mientras esperaba realizar un show de último minuto.

Gallegos, de 28 años, fue asesinado a pocos minutos de iniciar un show. Su familia, devastada, enfrenta gastos por el velorio y solicita apoyo a la comunidad.
Gallegos, de 28 años, fue asesinado a pocos minutos de iniciar un show. Su familia, devastada, enfrenta gastos por el velorio y solicita apoyo a la comunidad.

La madre de Rogers Gallegos Rodríguez, conocido como el payasito ‘Tuki Tuki’, denunció que meses atrás, cuando extorsionadores atentaron contra su vivienda, estos le advirtieron que no denunciara el hecho y aseguraron tener presuntos vínculos con la Policía Nacional (PNP) en Huaycán.

“Le dispararon a mi casa. Pedían S/ 15.000. Fuimos a denunciar a la Dirincri, pero no pasó nada. Nos dijeron que no hiciéramos nada porque estaban con la Policía de Huaycán”, señaló entre lágrimas, mientras exigía justicia por el asesinato de su hijo.

Gallegos Rodríguez, de 28 años, fue asesinado mientras esperaba iniciar un show que aceptó a último minuto. Uno de sus compañeros, quien era su DJ, camarógrafo y community manager, y que resultó herido tras el atentado, relató a La República los instantes de tensión previos al ataque. "Vemos una moto muy sospechosa. Había un pata con chaleco naranja. De pronto se ve que nos están centrando”, relata el compañero del payasito.

La víctima deja en la orfandad a una hija de cinco años, quien cumplió años el mismo día del crimen. Además, tenía un hijastro con su actual pareja. Este medio le solicitó a la PNP sus descargos correspondientes por la acusación descrita, hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta.

Extorsionadores le exigían S/50,000 para no atentar contra su vida

La familia del payasito ‘Tuki Tuki’ informó que el artista habría sido víctima de extorsiones antes de su asesinato. Según sus testimonios, hace dos años desconocidos dejaron un artefacto explosivo en la puerta de su vivienda, hecho que fue denunciado en Huaycán.

En busca de seguridad, decidió mudarse temporalmente a Huacho. No obstante, hace cuatro meses las amenazas se reanudaron mediante nuevas extorsiones, en las que se le exigían montos inalcanzables para una persona que se dedicaba a realizar espectáculos infantiles. “Le pedían cincuenta mil soles. ¿De dónde iba a sacarlo? Él no accedió”, relató su tía.

Actualmente, la familia enfrenta no solo el impacto emocional de su pérdida, sino también los gastos del velorio y el sepelio. Por ello, ha solicitado el apoyo de las personas que deseen colaborar. Contacto para apoyo a la familia: 912 152 054 – Vilma Rodríguez (tía) y 970 522 716 (mamá).

Colegas le dan el último adiós a joven artista

Las personas cercanas a él lo recuerdan como alguien que “salió de abajo”. Relatan que, con esfuerzo, logró comprarse una miniván y sacar adelante el pequeño negocio que le permitía sostener a su hogar y a su menor hija de cinco años, así como apoyar económicamente a su hermana y a su sobrina. “Todo lo hacía por ellas”, recordó con la voz quebrada Diana Rodríguez, tía de Roger.

Durante el velorio, distintos colegas acompañaron a la familia y expresaron sus condolencias por la perdida. "Hoy lo estamos acompañando, no en una fiesta ni en un show, sino en su despedida. Toda alegría tiene capa de tristeza, los payasitos guardamos nuestras penas", declaró uno de sus compañeros para un medio local.

"Es doloroso. Es muy triste como artistas que somos. Lo recordaré como una persona alegre, feliz y amigable. Él no tenía problemas con nadie. Era una persona centrada", dijo otro colega. Asimismo, exhortó a las personas a poder apoyar a la familia de 'Tuki Tuki'.

PNP investiga el asesinato de payasito 'Tuki Tuki'

Tras el asesinato de Rogers Gallegos Rodríguez, la Policía Nacional incautó su teléfono móvil como parte de las diligencias para esclarecer la llamada que lo habría conducido al lugar donde fue atacado. Asimismo, agentes vienen revisando las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar a los responsables.

El coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, se reunió con los familiares en la morgue y señaló que personal de Homicidios ya analiza el contenido del celular y realiza diversas diligencias para dar con los autores del crimen.

“Se están realizando las diligencias correspondientes tras este execrable hecho de sangre. En este momento, lo principal es investigar el asesinato e identificar a los responsables”, declaró el oficial. Mientras esperan que la Policía complete el lacrado del dispositivo móvil, la familia mantiene la esperanza de que se logre capturar a los culpables.

