Sociedad

Feroz balacera dentro de restaurante en Chaclacayo dejó al menos tres personas muertas y varios heridos

La policía está revisando grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque. Se especula de un posible ajuste de cuentas.

Reportan balacera en Chaclacayo. Foto: difusión
Reportan balacera en Chaclacayo. Foto: difusión

En horas de la tarde, un ataque armado fue reportado al interior de un restaurante en Chacalcayo, dejando como saldo tres personas fallecidas: dos hombres y una mujer. El hecho generó una rápida movilización de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de personal de salud, quienes acudieron al lugar tras recibir alertas de vecinos y transeúntes.

Ataque armado deja tres fallecidos en restaurante

De acuerdo con información preliminar proporcionada por fuentes policiales, el ataque habría estado dirigido directamente contra las víctimas. En ese sentido, las primeras hipótesis que manejan las autoridades apuntan a un presunto ajuste de cuentas o a un posible caso de sicariato vinculado a actividades comerciales en la zona.

Durante el incidente, además de las personas fallecidas, se reportó la existencia de heridos, quienes fueron auxiliados por equipos médicos y trasladados a centros de salud cercanos. La PNP acordonó el área para preservar la escena del crimen e iniciar las diligencias correspondientes.

lr.pe

Investigación policial en curso

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los autores del ataque. La policía informó que se espera acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y de negocios aledaños, con el fin de reconstruir lo ocurrido y obtener pistas que permitan identificar a los responsables.

Testigos indicaron que, tras el ataque, en el interior del local permanecían únicamente los cuerpos de las víctimas y rastros de sangre. Vecinos y personas que transitaban por la zona registraron imágenes del hecho, las cuales ya estarían siendo recopiladas por las autoridades como parte de la investigación.

Según versiones preliminares recogidas por la policía, las víctimas se encontraban consumiendo bebidas dentro del restaurante cuando fueron interceptadas por sujetos armados, quienes habrían efectuado disparos a quemarropa.

Segundo hecho violento reportado en la zona

Este ataque se convierte en el segundo hecho violento registrado en el sector en un corto periodo de tiempo. Horas antes, se había reportado el asesinato de un transportista en las inmediaciones, situación que ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes del área.

