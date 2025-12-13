HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?
Sociedad

San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos afirmó que la celebración fue autorizada solo para conmemorar una fecha académica y rechazó los hechos ocurridos en la Plaza Fray Tomás de San Martín.

UNMSM suspende verbenas y fiestas por polémica celebración en campus universitario.
UNMSM suspende verbenas y fiestas por polémica celebración en campus universitario. | Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) suspende indefinidamente las verbenas, fiestas y actividades no académicas tras polémica celebración con strippers en el marco del 60° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial el pasado 12 de diciembre.

Autoridades rechazaron los hechos ocurridos en la Plaza Fray Tomás de San Martín, al interior de la ciudad universitaria. De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la Decana, la festividad había sido autorizada "exclusivamente para la conmemoración de una fecha académica".

Presencia de strippers en actividad autorizada en las instalaciones de UNMSM ha generado controversia entre estudiantes. Foto: Composición LR.

Presencia de strippers en actividad autorizada en las instalaciones de UNMSM ha generado controversia entre estudiantes. Foto: Composición LR.

FUSM rechaza actividad autorizada por el Rectorado

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) expresa su rechazo frente a la actividad realizada por presuntamente la organización estudiantil "Hagamos". Según la denuncia pública, la festividad contaba con la venia de la rectora Jeri Ramón y la Oficina de Seguridad del campus universitario.

"Desde la FUSM manifestamos nuestro rechazo ante las recurrentes verbenas organizadas por "Hagamos", que degradan el espíritu de la comunidad sanmarquina y manchan el nombre institucional de nuestra universidad. Han convertido nuestra casa de estudios en un circo de espectáculo".

Otros gremios se pronuncian por polémica

El Colectivo Docente Dignidad Sanfernandina manifiesta su enérgico rechazo ante las imágenes que vienen circulando en redes sociales. La polémica celebración ocurrida en la explanada del Rectorado frente a agentes de seguridad de la misma universidad ha generado controversia sobre el permiso otorgado.

"Exhortamos de manera urgente y firme a la Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos investigar con total transparencia los hechos ocurridos, identificar y sancionar de manera ejemplar a los responsables, y garantizar que este tipo de situaciones no se repitan nunca más", se lee en el comunicado.

