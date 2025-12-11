El conocido payaso 'Tuki Tuki' fue asesinado a tiros la noche del jueves 11 mientras llegaba a un show en Ate Vitarte. Este trágico evento también dejó a dos miembros de su elenco heridos. | Composición LR

Un ataque armado registrado alrededor de las 6:00 p. m. en la zona de Gloria Grande, en el distrito de Ate, dejó como víctima mortal al reconocido payasito Rogers Gallegos (28), conocido en los shows infantiles como “Tuki Tuki”. El hecho ocurrió cuando la miniván del grupo que realizaba presentaciones para niños llegó al lugar para cumplir una actividad programada.

Testigos señalaron que un sujeto merodeaba la zona y aguardó la llegada de una motocicleta. Una vez que esta arribó, ambos individuos se aproximaron a la unidad donde viajaban al menos cuatro integrantes del elenco. Los agresores abrieron fuego contra la miniván, dejando tres personas heridas. Gallegos resultó gravemente afectado y, pese a ser trasladado de inmediato al Hospital de Vitarte, falleció por sus lesiones.

Investigan crimen en Ate: payasito Tuki Tuki era extorsionado

Tras el atentado, el responsable que se encontraba a pie abordó la moto y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido. La Policía Nacional (PNP) ha iniciado las diligencias correspondientes y realiza operativos en la zona para identificar y capturar a los responsables.

Se sabe que Gallegos realizó dos denuncias porque recibió amenazas de extorsión, le pedían S/ 50.000 y balearon su casa este año. Además, tenía dos hijos.

¿Quién era el payasito Tuki Tuki?

El payasito Tuki Tuki era un conocido animador y artista callejero peruano cuyo nombre real era Rogers Sthyw Gallegos Rodríguez. Se hizo popular por sus presentaciones en plazas, eventos comunitarios y fiestas infantiles, donde combina humor, malabares y dinámicas para niños. Su personaje nació de su sueño de ser payaso desde joven y de años de preparación en clown, expresión corporal e improvisación.

En los últimos años ganó mayor visibilidad gracias a videos virales en redes sociales, especialmente uno en el que aparece llegando puntual a una fiesta donde aún no había invitados, lo que generó simpatía y apoyo hacia él. Su estilo cercano, su actitud positiva y su trabajo constante lo convirtieron en un referente querido dentro de los artistas infantiles y callejeros de Lima.

