HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto de magnitud 6,7 sacude Japón
Terremoto de magnitud 6,7 sacude Japón     Terremoto de magnitud 6,7 sacude Japón     Terremoto de magnitud 6,7 sacude Japón     
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki'
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki'     Asesinan al payaso Rogers Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki'     Asesinan al payaso Rogers Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki'     
Sociedad

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki': sicarios lo atacaron a balazos en Ate

Los hechos suscitaron en la zona de Asociación Gloria Grande 2 - Ate Vitarte. Dos de personas de su elenco quedaron heridas.

El conocido payaso 'Tuki Tuki' fue asesinado a tiros la noche del jueves 11 mientras llegaba a un show en Ate Vitarte. Este trágico evento también dejó a dos miembros de su elenco heridos.
El conocido payaso 'Tuki Tuki' fue asesinado a tiros la noche del jueves 11 mientras llegaba a un show en Ate Vitarte. Este trágico evento también dejó a dos miembros de su elenco heridos. | Composición LR

Un ataque armado registrado alrededor de las 6:00 p. m. en la zona de Gloria Grande, en el distrito de Ate, dejó como víctima mortal al reconocido payasito Rogers Gallegos (28), conocido en los shows infantiles como “Tuki Tuki”. El hecho ocurrió cuando la miniván del grupo que realizaba presentaciones para niños llegó al lugar para cumplir una actividad programada.

Testigos señalaron que un sujeto merodeaba la zona y aguardó la llegada de una motocicleta. Una vez que esta arribó, ambos individuos se aproximaron a la unidad donde viajaban al menos cuatro integrantes del elenco. Los agresores abrieron fuego contra la miniván, dejando tres personas heridas. Gallegos resultó gravemente afectado y, pese a ser trasladado de inmediato al Hospital de Vitarte, falleció por sus lesiones.

TE RECOMENDAMOS

BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: ''Super gripe'' H3N2: Ministerio de Salud activa protocolos de vigilancia epidemiológica ante aumento de casos mundiales

lr.pe

Investigan crimen en Ate: payasito Tuki Tuki era extorsionado

Tras el atentado, el responsable que se encontraba a pie abordó la moto y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido. La Policía Nacional (PNP) ha iniciado las diligencias correspondientes y realiza operativos en la zona para identificar y capturar a los responsables.

Se sabe que Gallegos realizó dos denuncias porque recibió amenazas de extorsión, le pedían S/ 50.000 y balearon su casa este año. Además, tenía dos hijos.

PUEDES VER: Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

lr.pe

¿Quién era el payasito Tuki Tuki?

El payasito Tuki Tuki era un conocido animador y artista callejero peruano cuyo nombre real era Rogers Sthyw Gallegos Rodríguez. Se hizo popular por sus presentaciones en plazas, eventos comunitarios y fiestas infantiles, donde combina humor, malabares y dinámicas para niños. Su personaje nació de su sueño de ser payaso desde joven y de años de preparación en clown, expresión corporal e improvisación.

En los últimos años ganó mayor visibilidad gracias a videos virales en redes sociales, especialmente uno en el que aparece llegando puntual a una fiesta donde aún no había invitados, lo que generó simpatía y apoyo hacia él. Su estilo cercano, su actitud positiva y su trabajo constante lo convirtieron en un referente querido dentro de los artistas infantiles y callejeros de Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

LEER MÁS
Así quedaron las casas y negocios en el cerro Candela en Ate tras demolición por obras de la avenida Nicolás Ayllón

Así quedaron las casas y negocios en el cerro Candela en Ate tras demolición por obras de la avenida Nicolás Ayllón

LEER MÁS
Ate Vitarte: al menos 18 buses de transporte público quedan calcinados tras voraz incendio en una cochera

Ate Vitarte: al menos 18 buses de transporte público quedan calcinados tras voraz incendio en una cochera

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

LEER MÁS
Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

LEER MÁS
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025