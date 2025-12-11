GORE La Libertad lidera la mayor inversión en seguridad ciudadana de los últimos años

Con una inversión que supera los 100 millones de soles, el Gobierno Regional de La Libertad es el GORE que más recursos está destinando para la lucha contra la inseguridad, adquiriendo logística valiosa con la que ha fortalecido el trabajo de la Policía Nacional del Perú, para brindar tranquilidad a la ciudadanía liberteña.

Toda la contribución del GORE se ha reflejado en la disminución paulatina de los indicadores delictivos en el periodo 2024-2025, según la data estadística policial, referente a extorsión, robo agravado, sicariato, detonaciones y otros.

El punto de inflexión fue con la compra de 140 patrulleros y 120 motocicletas que estuvieron funcionando en operativos especiales y patrulle continúo como parte del “Plan Cuadrante”. A la policía, para facilitar su trabajo, también se le dotó de 240 chalecos antibalas, 285 radios tetra y 200 cascos. De otro lado, más de 38 mil rondas campesinas fueron empadronadas y capacitadas para tener una participación más activa en la lucha contra la inseguridad.

El proyecto del laboratorio de criminalística inició su construcción y ahora presenta un avance del 50%. Si bien culminará totalmente en enero del 2026, ya ha llegado un importante lote de equipos tecnológicos y camionetas. Su función es de vital importancia porque permitirá realizar pericias con base científica para evitar que los delincuentes sean soltados por falta de pruebas contundentes.

Drones, Central 105, inteligencia y otros

Se implementaron drones para patrullaje aéreo.

Para seguir fortaleciendo a la Policía, el GORE logró con éxito impulsar una modificación a la normativa nacional de inversiones para utilizar un porcentaje de los recursos del FONCOR en inversiones de seguridad, de tal forma que ahora se tiene procesos de convocatoria rápidos y ágiles que permitan adquirir logística de forma inmediata.

Es así que se logró implementar el Servicio de Patrullaje Aéreo con 30 drones inteligentes vigilando las calles desde los aires, gracias a los cuales ya se ha realizado importantes capturas. Para el servicio de inteligencia se otorgó 30 drones modernos, 20 GPS tipo tachuela y 30 camionetas para labores encubiertas, y muy pronto recibirán 80 motos.

30 drones inteligentes vigilando las calles.

La central 105, desactivada por más de una década, ahora luce totalmente renovada con los equipos el software de llamadas, pantalla modular, central IP, 20 equipos informáticos y está en proceso de instalación 420 videocámaras en lugares estratégicos de la provincia de Trujillo. Desde este lugar se monitorean los drones y camionetas PNP. Ahora las emergencias e incidencias delictivas serán atendidas con rapidez, y el uso efectivo de lo último en tecnología con inteligencia artificial.

En equipos antiextorsión, que funcionarán desde la recientemente creada DIVINDAT, ya se cuenta con el moderno sistema “Celebritte” que permite desbloquear y extraer información de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. De esta manera la PNP contará con más elementos de convicción para fortalecer la investigación.

