Rospigliosi busca eximir de culpa a PNP y FF.AA que maten a manifestantes en protestas

Proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Justicia. Foto: difusión

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó un proyecto de ley para que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no tengan responsabilidad penal cuando empleen sus armas en defensa del orden público y frente a ataques contra infraestructura pública o privada.

El proyecto establece que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en ejercicio de sus funciones y protegiendo instalaciones públicas o privadas, así como la vida e integridad de personas, cause lesiones o muerte al usar sus armas de manera reglamentaria, no será responsabilizado penalmente.

"La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho que solo corresponde a la víctima del delito (...) No corresponde pago de reparación civil a quien está exento de responsabilidad penal", precisa el proyecto que busca modificar el artículo 20 y 92 del Código Penal.

La iniciativa, actualmente en la Comisión de Justicia, fundamenta que, tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado, se registraron manifestaciones sociales y movilizaciones de protesta en todo el país.

En ese sentido, el congresista fujimorista busca sancionar a los manifestantes al argumentar que durante dichas movilizaciones se registraron daños en comisarías, sedes del Poder Judicial y diversas entidades del Estado. Agrega, además, que en la ciudad de Juliaca dos policías fueron atacados.

"No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional, sean hoy día perseguidos por la fiscalía”, se excusó el congresista fujimorista tras ser consultado por el polémico proyecto