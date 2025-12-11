HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rospigliosi busca eximir de culpa a PNP y FF.AA que maten a manifestantes en protestas

El presidente del Congreso presentó un proyecto de ley que se debate ahora en la Comisión de Justicia.

Proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Justicia. Foto: difusión
Proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Justicia. Foto: difusión

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó un proyecto de ley para que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no tengan responsabilidad penal cuando empleen sus armas en defensa del orden público y frente a ataques contra infraestructura pública o privada.

El proyecto establece que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en ejercicio de sus funciones y protegiendo instalaciones públicas o privadas, así como la vida e integridad de personas, cause lesiones o muerte al usar sus armas de manera reglamentaria, no será responsabilizado penalmente.

"La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho que solo corresponde a la víctima del delito (...) No corresponde pago de reparación civil a quien está exento de responsabilidad penal", precisa el proyecto que busca modificar el artículo 20 y 92 del Código Penal.

PUEDES VER: JNE limpia a Fernando Rospigliosi por uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

lr.pe

La iniciativa, actualmente en la Comisión de Justicia, fundamenta que, tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado, se registraron manifestaciones sociales y movilizaciones de protesta en todo el país.

En ese sentido, el congresista fujimorista busca sancionar a los manifestantes al argumentar que durante dichas movilizaciones se registraron daños en comisarías, sedes del Poder Judicial y diversas entidades del Estado. Agrega, además, que en la ciudad de Juliaca dos policías fueron atacados.

"No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional, sean hoy día perseguidos por la fiscalía”, se excusó el congresista fujimorista tras ser consultado por el polémico proyecto

JNE limpia a Fernando Rospigliosi por uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

JNE limpia a Fernando Rospigliosi por uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Delia Espinoza interpone querella contra Fernando Rospigliosi y pide S/1 millón por reparación civil

Delia Espinoza interpone querella contra Fernando Rospigliosi y pide S/1 millón por reparación civil

Abogado de Delia Espinoza acusa a Rospigliosi: "El Montesinos de este Congreso es el autor intelectual de su inhabilitación"

Abogado de Delia Espinoza acusa a Rospigliosi: “El Montesinos de este Congreso es el autor intelectual de su inhabilitación”

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

