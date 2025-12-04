HOYSuscripcion LR Focus

Piura: trabajadores administrativos del hospital Santa Rosa protestan por incumplimiento de pagos

Los manifestantes exigieron el pago del CAFAE, bonificación que han dejado de recibir desde marzo del 2025. "Tenemos sueldos irrisorios y no nos quieren reconocer este beneficio", señalaron.


Si la problemática continúa, los afectados se incrementarán a 100 para el próximo año. Créditos: Almendra Ruesta / La República.
Los trabajadores administrativos del Hospital Santa Rosa, el principal nosocomio del Ministerio de Salud en el departamento de Piura, protestaron en los exteriores del gobierno regional reclamando el pago del concepto de Compensación Adicional por Función Específica (CAFAE), incentivo que asciende a 1.300 soles por trabajador y que han dejado de recibir desde marzo de 2025.

En esa línea, se informó que este año son 35 empleados los que han dejado de percibir el beneficio y, en caso la problemática continúe, el próximo año serían más de 100 los afectados.

"Afecta nuestra canasta familiar. El Cafae es una bonificación pero está inmerso en nuestro irrisorio sueldo que venimos cobrando. Ya era un derecho ganado por los trabajadores del sector público y todo el país lo recibe. No es justo que por un error administrativo sigamos sufriendo", señaló Julissa Abregú, quien apuntó que sus salarios no superan los 2.000 soles.

Por su parte, Arturo Machado, representante de los manifestantes, explicó que la protesta busca llamar la atención del gobernador regional, Luis Neyra; mientras una comisión viaja de urgencia a Lima para solicitar a los parlamentarios por Piura y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una solución al conflicto.

"El presupuesto está, el marco legal está, hay artículos específicos que ordenan el pago. Desde el MEF se viene realizando una evaluación desde inicios de año y hasta ahora no hay una respuesta", apuntó Machado.

