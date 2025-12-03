Proyectos educativos que transforman la sierra de Piura

Gracias al diplomado “Innovación Educativa en Escuelas Rurales”, que promueve la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, los docentes de inicial, primaria y secundaria de los sectores de Jililí, Sícchez y del centro poblado Ambasal (Ayabaca) lideran proyectos pedagógicos.

El objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza y fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad. Dicha tarea comenzó en marzo de 2024, como parte del programa “Desarrollo rural sostenible del corredor andino fronterizo con el Ecuador (Sícchez, Jililí, Ambasal y El Sauce, de la provincia de Ayabaca-Piura-Perú). En su componente educativa, este programa contempla mejorar la calidad educativa pública rural.

Proyectos educativos de impacto

En junio de este año, tras culminar su diplomado, los 91 participantes iniciaron la etapa de implementación de los proyectos educativos diseñados durante el proceso formativo. La formación recibida les brindó herramientas clave para aplicar prácticas pedagógicas innovadoras en el aula y construir un modelo educativo contextualizado, eficiente y transformador.

Para implementar sus proyectos, contaron con la asesoría y acompañamiento de los monitores.

En la I.E. Otoniel Alcedo Culquicóndor en Sícchez, se impulsa el proyecto “Steam Verde: diseña, construye y cuida el planeta”, con el fin de fortalecer en los estudiantes de secundaria la competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” y promover una cultura de sostenibilidad en la escuela y su entorno. Respaldan este proyecto la Municipalidad Distrital de Sícchez y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Entre las actividades realizadas destacan una capacitación sobre abonos orgánicos, una práctica conjunta con estudiantes y docentes; y, avance en la preparación de terrenos para la siembra de hortalizas, liderada por el área de Educación por el Trabajo.

En la I.E. N.° 14275 en Carpintería (Jililí) se desarrolla el proyecto “El paraíso de la lectura”, que ha sido presentado a la comunidad educativa, docentes, padres de familia y otros miembros del centro poblado. En este proyecto se implementó una cabina de lectura; también se promueve la competencia “Lee diversos tipos de textos” con un enfoque sostenible e incorpora nuevas actividades como radionovelas, reportajes, entrevistas y podcasts.

Por su parte, tras su visita al módulo Valle Cañero de Jililí, los estudiantes de la I.E. N° 20617 de Limón elaboran un reportaje aplicando la metodología ÑAWI —palabra quechua que significa “mirada” u “ojo”—, la cual simboliza la capacidad de observar con atención y sensibilidad el entorno, imaginar nuevas realidades y expresarlas creativamente a través de la escritura. Esta actividad es parte del proyecto “El rincón del escritor Ñawi”, orientado a fortalecer los niveles de logro en la competencia: “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”.

El proyecto “Somos lectores creativos” implementado en la I.E. N° 113 del nivel inicial en Jililí promueve la competencia “Lee diversos tipos de textos en su lengua materna” mediante actividades como el libro viajero, la lectura y dramatización de cuentos con participación familiar, y la creación de rincones de lectura en casa. Su impacto se refleja en la mejora de la expresión oral de los niños y en el compromiso activo de los padres con la educación.

Mejoras digitales y en investigación

El proyecto “Aventuras digitales” implementado en la I.E. N° 14274 en Guayabo (Jililí) promueve en los estudiantes el uso responsable, creativo y reflexivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), fortalece la competencia transversal de gestión responsable de estas herramientas.

A través de experiencias lúdicas y significativas, los niños descubren que la tecnología va más allá del entretenimiento y se convierte en una herramienta clave para aprender, comunicarse y construir conocimiento. En la sesión “Portafolio tecnológico”, se presentaron los trabajos realizados en el “Laptopbook”, un recurso pedagógico con forma de computadora portátil, donde los estudiantes diseñaron y organizaron “aplicaciones” que les permiten interactuar con textos breves y atractivos, fomentando la interpretación y el análisis de información de manera creativa.

El proyecto “Comunidades de aprendizaje para la mejora de las habilidades de investigación”, impulsado por especialistas de la UGEL Ayabaca que cursan el diplomado, se promueve el trabajo colaborativo entre docentes mediante la conformación de comunidades de aprendizaje, con el objetivo de fortalecer la investigación educativa.

Como parte de esta iniciativa, se creó un área especializada que articula esfuerzos y experiencias en el campo, con la participación de siete docentes comprometidos con la mejora continua. Actualmente, se recopilan y sistematizan las prácticas desarrolladas, lo que permitirá orientar futuras intervenciones pedagógicas en la región.

En la I.E. Oxahuay, el proyecto “Tierra que habla, escuela que crea” busca fortalecer en los estudiantes de quinto de secundaria la competencia “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales”, mediante la metodología de Aprendizaje Artístico-Comunitario Participativo (AACP), que integra el desarrollo de habilidades artísticas con la investigación del patrimonio cultural local. A través de tres fases de trabajo, se promueve la participación, la expresión creativa, el pensamiento crítico y la valoración de las manifestaciones culturales del centro poblado de Oxahuay. Abordan las dificultades de los estudiantes para interpretar y analizar expresiones artísticas desde un enfoque pedagógico contextualizado.