Sociedad

Incendio consume tienda de autos Autonort en Piura tras presunto atentado

Hecho ocurrió en Talara. El Jefe de Seguridad Ciudadana de la zona aseguró que sujetos habrían ingresado al local para amenazar al vigilante y, posteriormente, inició el siniestro.

Es el segundo atentado que sufre Autonort en menos de un mes. Foto: Talara Noticias
Es el segundo atentado que sufre Autonort en menos de un mes. Foto: Talara Noticias

Un incendio de grandes proporciones arrasó con un taller de AutoNor Talara, una concesionaria de la marca Toyota ubicada en la provincia de Talara, en Piura, la tarde del último domingo 30 de noviembre. De acuerdo con el reporte policial, se produjeron daños en el área administrativa, el almacén y el taller. Además, el serenazgo de la municipalidad provincial informó que tres vehículos resultaron dañados.

Sobre las causas del siniestro, Luciano Arévalo, gerente de Seguridad Ciudadana de Talara, sostuvo que delincuentes ingresaron a la fuerza al local, atacaron al vigilante e iniciaron el incendio.

"Delincuentes hicieron este daño a la propiedad. Han neutralizado al vigilante con un arma de fuego y provocado el incendio (...) tenemos un grifo al costado, se pudo producir una catástrofe", declaró Arévalo.

PUEDES VER: Piura: delincuentes irrumpen en tienda Claro y roban más de S/20.000 en equipos

lr.pe

Delincuentes amenazaron a vigilantes

Asimismo, el funcionario apuntó que esté sería el segundo atentado que sufre el local de AutoNor Talara en menos de un mes. "Fue el mismo modus operandi, el mismo vigilante fue atacado la vez pasada", señaló la autoridad. En esa línea, medios locales expusieron que en esa primera ocasión los delincuentes le arrebataron sus teléfonos celulares a las dos personas que laboraban como seguridad en el local.

Cabe señalar que la empresa AutoNort informó que las operaciones en la sede siniestrada quedarán suspendidas hasta nuevo aviso.

Hallan explosivo en empresa de transporte

La mañana de este lunes 1 de diciembre se encontró un artefacto explosivo en las escaleras metálicas del área de desembarque de la agencia de transportes Ronco, ubicada en el distrito de Piura. La comisaría de Piura reportó que se trataba de un cartucho marca Famesa, color rojo, que presentaba signos de haber sido encendido de forma infructuosa. No se registró ningún daño material ni afectación humana en el lugar.

