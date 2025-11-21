HOYSuscripcion LR Focus

Piura: detienen a cuatro policías por acusar falsamente a un ciudadano para exigirle una coima

Al agraviado se le habría acusado de poseer un celular robado, por lo que fue detenido y amedrentado en la comisaría de Tambogrande. Sin embargo, en la dependencia policial no existe registro de su intervención.

Se investiga si agentes cometieron otras intervenciones similares. Foto: Ministerio Público.
La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Lima ejecutó un megaoperativo en la región de Piura y logró la detención de cuatro policías por el delito de concusión. De acuerdo con la investigación de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, los intervenidos habrían adjudicado falsamente un delito a un ciudadano de Tambogrande, para luego coaccionarlo para que pague una coima que superaba los mil soles. La policía tiene como hipótesis que está sería una modalidad que habrían aplicado a más de una víctima.

Durante el operativo se intervino las comisarias en Tambogrande, El Obrero, Nuevo Sullana, Talara y El Rancho (Morropón). Asimismo, el Ministerio Público informó que se dispuso la detención preliminar por un periodo de 72 horas de los suboficiales Bryan M. C., Leandro J. A., Jorge M. A. y Fransuat V. B. Cabe puntualizar que a otros cinco agentes se le incautaron sus celulares.

lr.pe

Detención arbitraria

Los hechos, que aún son materia de investigación, se habrían producido la noche del 10 de junio de este 2025, cuando el agraviado se encontraba fuera de su domicilio con su motocicleta departiendo con unos amigos. Hasta el lugar llegaron agentes policiales, quienes acusaron al denunciante de poseer un equipo de celular con un código IMEI que había sido reportado como robado.

Por ello, el intervenido fue trasladado con su motocicleta a la Comisaría de Tambogrande, lugar donde habría recibido múltiples intimidaciones sobre la condena que podría recibir por receptación, delito del que se le acusaba.

Poco después, los efectivos habrían terminado recibiendo la suma de 1.450 soles, con el objetivo de liberar al agraviado y entregarle su vehículo menor, así como evitarle procesos penales.

No hay registro de intervención

Según las investigaciones preliminares, en la comisaría de Tambogrande no existiría registro alguno de la intervención del ciudadano y del internamiento de su motocicleta. No obstante, en el sistema policial existe registro de búsquedas con los nombres del intervenido y de su vehículo.

