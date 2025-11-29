Piura: delincuentes irrumpen en tienda Claro y roban más de S/20.000 en equipos

Delincuentes robaron más de S/20.000 en equipos celulares, televisores y accesorios tecnológicos de una tienda Claro, en pleno centro de la provincia de Sullana, en Piura.

El hecho ocurrió la madrugada del último viernes. Un grupo de vecinos alertó movimientos sospechosos en el local, ubicado en la cuadra 4 de la calle Lima. Según indicaron, la puerta de metal enrollable fue forzada con una pata de cabra.

Al iniciar su jornada laboral, los trabajadores notaron todo desordenado, además de la ausencia de 25 equipos celulares nuevos de la marca Samsung, Honor y Redmi, 2 televisores y varios accesorios como cargadores y audífonos. Todo ello valorizado en más de S/20.000.

Inmediatamente, los agraviados interpusieron la denuncia en el Depincri Sullana. En esa línea, entregaron los videos de las cámaras de seguridad y esperan que, de esta manera, se puedan identificar a los responsables del delito.

Hipótesis del delito

Algunos moradores de la zona informaron haber visto un mototaxi a la espera de los hampones. Por ello, la Policía investiga la participación de al menos 3 personas.

Al respecto, los pobladores han expresado su preocupación ante los continuos robos nocturnos en negocios del centro de Sullana. Ante esto, exigen incrementar el patrullaje integrado y el apoyo de la PNP a los comerciantes.