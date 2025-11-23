Durante una visita sorpresa al Hospital Nacional Cayetano Heredia, el ministro de Salud, Luis Quiroz, fue testigo directo de una presunta irregularidad en la atención brindada a un afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS). Uno de los pacientes expuso que, a pesar de estar inscrito en dicho sistema, fue clasificado como “paciente pagante” y no recibía asistencia médica.

El incidente ocurrió la noche del sábado 22 de noviembre, cuando el titular del Ministerio de Salud (Minsa) llegó al establecimiento con el objetivo de inspeccionar el funcionamiento del nuevo módulo de emergencias para adultos. Durante su recorrido, dialogó con diversos médicos y pacientes para constatar personalmente la calidad del servicio ofrecido del nosocomio.

Sin atención a paciente con SIS

Fue en la zona ambulatoria donde el ministro se dirigió a un hombre en silla de ruedas y le preguntó si estaba siendo atendido. “Yo tengo SIS, pero me han puesto como pagante y no me quieren atender”, denunció el afectado. Ante esta declaración, Quiroz exigió explicaciones al personal presente y al director del centro de salud, Manuel Díaz De Los Santos, por el presunto cobro indebido en el nosocomio.

“Si usted cuenta con SIS, no tiene por qué pagar absolutamente nada”, respondió el funcionario, quien revisó desde su celular el estado del seguro del paciente. Tras confirmar que la afiliación seguía vigente, exigió al equipo médico y administrativo una solución inmediata.

Solución a paciente con SIS

“Las cosas se solucionan en el momento. Usted no va a pagar ni un solo sol”, recalcó el ministro, y señaló que ningún beneficiario del SIS debe cubrir gastos por atención en instituciones públicas. Además, advirtió que este tipo de situaciones no puede repetirse y que se implementarán acciones correctivas para evitar nuevas fallas en el sistema.

Luego escuchar el reclamo, el ministro Quiroz se dirigió al paciente y le aseguró que "el director del hospital va a solucionar el inconveniente”.

