HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima
Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     
EN VIVO | Alianza pone el 2-0 ante UTC en última fecha del Clausura
EN VIVO | Alianza pone el 2-0 ante UTC en última fecha del Clausura     EN VIVO | Alianza pone el 2-0 ante UTC en última fecha del Clausura     EN VIVO | Alianza pone el 2-0 ante UTC en última fecha del Clausura     
Sociedad

Paciente con SIS expone cobro indebido en Hospital Cayetano Heredia durante visita del ministro de Salud: “No me quieren atender"

El titular del Minsa exigió soluciones inmediatas al director del Hospital Cayetano Heredia, al verificar que el paciente en silla de ruedas tenía activa su afiliación al SIS y que no debía pagar por la atención médica.

Paciente del Hospital Nacional Cayetano Heredia reveló irregularidades en la atención.
Paciente del Hospital Nacional Cayetano Heredia reveló irregularidades en la atención. | Minsa

Durante una visita sorpresa al Hospital Nacional Cayetano Heredia, el ministro de Salud, Luis Quiroz, fue testigo directo de una presunta irregularidad en la atención brindada a un afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS). Uno de los pacientes expuso que, a pesar de estar inscrito en dicho sistema, fue clasificado como “paciente pagante” y no recibía asistencia médica.

El incidente ocurrió la noche del sábado 22 de noviembre, cuando el titular del Ministerio de Salud (Minsa) llegó al establecimiento con el objetivo de inspeccionar el funcionamiento del nuevo módulo de emergencias para adultos. Durante su recorrido, dialogó con diversos médicos y pacientes para constatar personalmente la calidad del servicio ofrecido del nosocomio.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Doble homicidio en Ate: sicarios asesinan a dos hombres cerca de un colegio en Huaycán

lr.pe

Sin atención a paciente con SIS

Fue en la zona ambulatoria donde el ministro se dirigió a un hombre en silla de ruedas y le preguntó si estaba siendo atendido. “Yo tengo SIS, pero me han puesto como pagante y no me quieren atender”, denunció el afectado. Ante esta declaración, Quiroz exigió explicaciones al personal presente y al director del centro de salud, Manuel Díaz De Los Santos, por el presunto cobro indebido en el nosocomio.

“Si usted cuenta con SIS, no tiene por qué pagar absolutamente nada”, respondió el funcionario, quien revisó desde su celular el estado del seguro del paciente. Tras confirmar que la afiliación seguía vigente, exigió al equipo médico y administrativo una solución inmediata.

PUEDES VER: Asesinan a balazos a un segundo mototaxista en menos de 72 horas en Huacho: sería por cobro de cupos

lr.pe

Solución a paciente con SIS

“Las cosas se solucionan en el momento. Usted no va a pagar ni un solo sol”, recalcó el ministro, y señaló que ningún beneficiario del SIS debe cubrir gastos por atención en instituciones públicas. Además, advirtió que este tipo de situaciones no puede repetirse y que se implementarán acciones correctivas para evitar nuevas fallas en el sistema.

Luego escuchar el reclamo, el ministro Quiroz se dirigió al paciente y le aseguró que "el director del hospital va a solucionar el inconveniente”.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cayeron 'Los Despiadados del Cono Norte', la red criminal vinculada al ‘Monstruo’ y dedicada a extorsionar a empresas de transporte

Cayeron 'Los Despiadados del Cono Norte', la red criminal vinculada al ‘Monstruo’ y dedicada a extorsionar a empresas de transporte

LEER MÁS
Pruebas de polígrafo a personal del INPE para "enfrentar la corrupción" es una medida improvisada, según especialistas

Pruebas de polígrafo a personal del INPE para "enfrentar la corrupción" es una medida improvisada, según especialistas

LEER MÁS
Gobierno decreta estado de emergencia en provincias de La Libertad y Tumbes por 60 días frente a la criminalidad

Gobierno decreta estado de emergencia en provincias de La Libertad y Tumbes por 60 días frente a la criminalidad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Sunedu otorga licenciamiento a la Universidad Nacional de Música: UNM ofrece 25 programas académicos para estudiantes de pregrado

Sunedu otorga licenciamiento a la Universidad Nacional de Música: UNM ofrece 25 programas académicos para estudiantes de pregrado

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,2 remeció Matucana, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,2 remeció Matucana, según IGP

LEER MÁS
Agentes migratorios irrumpieron con armas en casa de peruana en EE.UU. y la agredieron: ''Me van a quitar a mis hijos''

Agentes migratorios irrumpieron con armas en casa de peruana en EE.UU. y la agredieron: ''Me van a quitar a mis hijos''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025