"Nos iremos al paro en todas las obras si no llegamos a un acuerdo": obreros de construcción civil marchan en Piura pidiendo mejoras laborales y seguridad

Más de una centena de trabajadores de construcción civil marcharon en el centro de Piura solicitando mejoras laborales, salariales y mayor seguridad para los trabajadores. Los obreros amenazaron con paralizar labores en obras si no se responde a sus demandas.

Luis Vargas, el representante del Sindicato Único de Trabajadores en Construcción Civil en Piura, explicó que vienen solicitando a la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) un aumento digno del sueldo de los obreros, para que se ajuste a la actual canasta básica familiar.

"Al operario un incremento de 10 soles, al oficial 9 soles y al peón 8 soles. Capeco solo quiere hacer un incremento de céntimos. Si el lunes no llegamos a un acuerdo haremos un paro en todas las obras", señaló el dirigente.

Crímenes en construcción

Mario Vargas se pronunció sobre el asesinato de Francisco Navarrete, dirigente de construcción civil, el pasado 20 de noviembre. El dirigente aseguró que ahora temen exponerse como representantes de un sindicato formal.

Cómo se sabe, las muertes en el sector son una constante debido al cobro de cupo por parte de falsos sindicatos, quienes se enfrentan por la hegemonía sobre las obras y megaproyectos.

"Lamentablemente acaban de matar a un compañero en 18 de mayo. ¿Dónde está el general Farías (jefe de la región policial)? Ha estado aquí dos años y no ha hecho ningún trabajo. Van a seguir produciéndose las muertes. La división de obras no tiene resultados", aseveró Vargas.

Por otro lado, también fue crítico con el trabajo de Sunafil. El dirigente sostuvo que el sindicato tiene conocimiento de las empresas que no facilitan equipos de protección personal o que no pagan de acuerdo con la ley, y, aun así, no son convocadas por la entidad estatal. "Conocemos la problemática y no nos llaman para las inspecciones", finalizó.