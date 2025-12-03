Un artefacto explosivo fue dejado a un metro de la casa del alcalde Pablo Mendoza en Carabayllo. Serenos alertaron el hecho y UDEX intervino para desarmarlo. | composición LR | Omar Neyra

Un artefacto explosivo fue dejado a un metro de la casa del alcalde Pablo Mendoza en Carabayllo. Serenos alertaron el hecho y UDEX intervino para desarmarlo. | composición LR | Omar Neyra

En la madrugada de este 3 de diciembre, un artefacto explosivo fue hallado a un metro de la puerta de ingreso de la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva, ubicada en el jirón Sánchez Cerro 262, en la urbanización El Progreso. El hallazgo fue reportado por personal de Serenazgo que realizaba patrullaje en la zona. Según la comuna, alrededor de la 1:19 a.m., los serenos detectaron el desplazamiento sospechoso de dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes arrojaron el objeto frente al domicilio del burgomaestre.

De inmediato se alertó a la Central de Cámaras y a la Comisaría de El Progreso. Unidades de serenazgo y agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para proteger a los vecinos mientras esperaban a la unidad especializada. Cerca de las 2:15 a.m., llegó personal de la UDEX, que quedó a cargo de la intervención y procedió al análisis y desactivación del artefacto. El procedimiento se desarrolló sin registrarse explosiones, heridos ni daños materiales.

TE RECOMENDAMOS Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Las autoridades manejan varias hipótesis sobre el atentado, entre ellas la participación de bandas delictivas que operan en la zona, represalias por decisiones municipales recientes o la intervención de organizaciones dedicadas a cobro de cupos y actividades ilícitas. Hasta el momento, no hay detenidos.

Las cámaras de videovigilancia de la municipalidad serán claves en las indagaciones. Foto: difusión.

Segundo atentado al alcalde de Carabayllo

El atentado ocurre poco después de otros hechos violentos registrados en Carabayllo. En noviembre, desconocidos arrojaron explosivos durante un evento municipal donde participaba el burgomaestre, y dos agentes de serenazgo resultaron heridos. El suceso tuvo lugar en la avenida Merino Reina, en las proximidades de la biblioteca municipal.

El ataque se produjo mientras el burgomaestre fue interceptado por un grupo de manifestantes para impedir un supuesto cierre de estos centros educativos ante la falta de remuneraciones. Meses antes, un regidor distrital también denunció un ataque con artefacto explosivo a su vehículo. La ola de violencia que crece en Carabayllo ha causado preocupación entre los vecinos, que exigen seguridad.

Municipalidad de Carabayllo se pronuncia

La Municipalidad de Carabayllo condenó el atentado y aseguró que colaborará plenamente con la investigación. La Policía Nacional continúa recopilando evidencias y revisando cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque. Las autoridades precisaron que el hecho pone en riesgo no solo la integridad del alcalde, sino también la de las familias del sector, por lo que se evalúa el refuerzo de patrullajes y medidas de seguridad.

La Municipalidad se pronunció tras los hechos y afirmó que las investigaciones están en curso. Foto: Facebook.

Alcalde de Carabayllo estaría vinculado a Los Sanguinarios de la Construcción

Por otro lado, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado incluyó al alcalde de Carabayllo en una investigación por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Sanguinarios de la Construcción. La intervención se realizó el 1 de octubre como parte de un megaoperativo en Lima Norte, en el que se allanaron 53 inmuebles, incluida la residencia del alcalde y oficinas de la municipalidad. La tesis fiscal indica que Mendoza habría favorecido a miembros de esta red criminal mediante la adjudicación de contratos municipales.

El Ministerio Público señaló que vehículos de alta gama, registrados a nombre de integrantes de la organización liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, fueron alquilados para uso de la gestión edil. Asimismo, la investigación incluye la entrega de permisos para el uso de espacios públicos, como el estadio Ricardo Palma, donde presuntamente se realizaron actividades a cargo de la organización criminal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.