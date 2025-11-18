Residentes de Torre Blanca, en Carabayllo, se enfrentan a la Policía Nacional ante un nuevo intento de desalojo de sus viviendas. | Foto: Composición LR/ Difusión

Residentes de Torre Blanca, en Carabayllo, se enfrentan a la Policía Nacional ante un nuevo intento de desalojo de sus viviendas. | Foto: Composición LR/ Difusión

Usuarios reportan un violento desalojo en la zona de Torre Blanca, en Carabayllo, que amenaza a 200 familias, algunas de las cuales residen allí desde hace más de 30 años. Según vecinos, más de 200 predios, ocupados por distintos ciudadanos, han intentado ser desalojados por la Policía Nacional del Perú (PNP). Testigos afirman que se registraron enfrentamientos con los agentes, quienes rodearon el área desde la madrugada.

Muchas de las personas que viven en este lugar son adultas mayores y esta sería la quinta vez que intentan desalojarlas. Se especula que habrían sido víctimas de una estafa por parte de traficantes de terrenos. En las calles se observan grandes humaredas debido al conflicto con la PNP y a la quema de llantas. Se ha visto a vecinas y vecinos fuera de sus viviendas, atentos al accionar de los agentes. Algunas personas señalaron que se encontraban en sus labores cuando notaron la confrontación entre residentes y la policía.

Casos de intentos de desalojo en Torre Blanca, Carabayllo

En años anteriores también se intentó desalojar a los residentes de Torre Blanca; sin embargo, debido a la resistencia de quienes ocupaban el lugar, la medida no se concretó. Uno de esos intentos ocurrió en junio de 2022, cuando un juez informó que había programado el desalojo de aproximadamente 1.500 personas, pero decidió suspender la diligencia. Según el informe, se habían desplegado 600 efectivos para ejecutar la acción.

En octubre del mismo año se intentó nuevamente otro desalojo, pero este fue frustrado nuevamente por la resistencia de los habitantes, quienes se enfrentaron a las autoridades y bloquearon el kilómetro 23.5 de la avenida Túpac Amaru. En la zona se reportó la presencia de niñas, niños y adultos mayores, en un contexto de fuerte tensión social.

