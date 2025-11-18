HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     
Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'     
Sociedad

Desalojo de vecinos en Carabayllo amenaza a 200 familias: residentes con más de 30 años habrían sido estafados por traficantes de terrenos

Más de 200 predios ocupados han intentado ser desalojados por la Policía, generando tensiones en la zona. Muchos afectados son adultos mayores, que estarían enfrentando su quinto desalojo.

Residentes de Torre Blanca, en Carabayllo, se enfrentan a la Policía Nacional ante un nuevo intento de desalojo de sus viviendas.
Residentes de Torre Blanca, en Carabayllo, se enfrentan a la Policía Nacional ante un nuevo intento de desalojo de sus viviendas. | Foto: Composición LR/ Difusión

Usuarios reportan un violento desalojo en la zona de Torre Blanca, en Carabayllo, que amenaza a 200 familias, algunas de las cuales residen allí desde hace más de 30 años. Según vecinos, más de 200 predios, ocupados por distintos ciudadanos, han intentado ser desalojados por la Policía Nacional del Perú (PNP). Testigos afirman que se registraron enfrentamientos con los agentes, quienes rodearon el área desde la madrugada.

Muchas de las personas que viven en este lugar son adultas mayores y esta sería la quinta vez que intentan desalojarlas. Se especula que habrían sido víctimas de una estafa por parte de traficantes de terrenos. En las calles se observan grandes humaredas debido al conflicto con la PNP y a la quema de llantas. Se ha visto a vecinas y vecinos fuera de sus viviendas, atentos al accionar de los agentes. Algunas personas señalaron que se encontraban en sus labores cuando notaron la confrontación entre residentes y la policía.

TE RECOMENDAMOS

CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

lr.pe

Casos de intentos de desalojo en Torre Blanca, Carabayllo

En años anteriores también se intentó desalojar a los residentes de Torre Blanca; sin embargo, debido a la resistencia de quienes ocupaban el lugar, la medida no se concretó. Uno de esos intentos ocurrió en junio de 2022, cuando un juez informó que había programado el desalojo de aproximadamente 1.500 personas, pero decidió suspender la diligencia. Según el informe, se habían desplegado 600 efectivos para ejecutar la acción.

En octubre del mismo año se intentó nuevamente otro desalojo, pero este fue frustrado nuevamente por la resistencia de los habitantes, quienes se enfrentaron a las autoridades y bloquearon el kilómetro 23.5 de la avenida Túpac Amaru. En la zona se reportó la presencia de niñas, niños y adultos mayores, en un contexto de fuerte tensión social.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

LEER MÁS
Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

LEER MÁS
Viaja de Villa El Salvador a Carabayllo por solo S/ 3,50: así funciona la nueva tarifa única del Metropolitano

Viaja de Villa El Salvador a Carabayllo por solo S/ 3,50: así funciona la nueva tarifa única del Metropolitano

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

LEER MÁS
Jueza admite extradicion de Erick Moreno el 'Monstruo' a Perú tras su captura en Paraguay

Jueza admite extradicion de Erick Moreno el 'Monstruo' a Perú tras su captura en Paraguay

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

LEER MÁS
Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025