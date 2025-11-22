La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este sábado 22 de noviembre, a través de sus canales oficiales, la activación de un servicio especial de transporte para facilitar el regreso del público asistente al concierto de Airbag en el Multiespacio Costa 21, en San Miguel. La medida busca brindar seguridad y comodidad a miles de fanáticos que se darán cita en este esperado evento musical.

Este servicio, denominado Bus Stage, forma parte del organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el fin de garantizar un retorno seguro desde el recinto hacia diversos distritos de la ciudad.

Servicio 'Bus Stage' luego del concierto de Airbag. Fuente ATU (X)

¿Qué rutas tendrá el servicio especial 'Bus Stage'?

Los vehículos habilitados pertenecen a las empresas El Rápido, La "10E" y Vargasant, operadoras que ya han brindado este tipo de servicio en eventos anteriores, como el concierto de Trueno. En esta oportunidad, cubrirán rutas hacia los siguientes destinos:

Carabayllo : servicio de El Rápido – ruta 1021

: servicio de El Rápido – ruta 1021 San Juan de Lurigancho (SJL): unidades de La 10E – ruta 1097

(SJL): unidades de La 10E – ruta 1097 Lurigancho–Chosica : buses de Vargasant – ruta 1219

: buses de Vargasant – ruta 1219 Villa El Salvador (VES): también con La 10E – ruta 1097

Para los pasajeros con destino a SJL, el servicio recorrerá la avenida Brasil, Alfonso Ugarte, jirón Virú, y las avenidas 9 de Octubre, Próceres de la Independencia, Lurigancho y Santa Rosa. Quienes se dirijan hacia Carabayllo podrán abordar El Rápido con destino a la avenida Universitaria y luego tomará la avenida Túpac Amaru, hasta conectar con la carretera Lima – Canta.

En el caso de Lurigancho–Chosica, unirá San Miguel con el este de Lima a través de un recorrido que incluye las avenidas Brasil, 9 de Diciembre, Miguel Grau, Riva Agüero, César Vallejo, Metropolitana, Nicolás Ayllón (Carretera Central) y Las Torres. Finalmente, para los asistentes que regresen a VES, tomarán la avenida Ejército como vía principal para conectar con los sectores del sur de la capital.

Concierto de Airbag en Lima

De acuerdo con Teleticket, el concierto de Airbag está programado para iniciar a las 9:00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas. El ingreso al recinto estará habilitado desde las 6:00 p.m., y se espera una gran afluencia de público, ya que el evento alcanzó el sold out.

Esta presentación forma parte de la gira El Club de la Pelea, que acompaña el lanzamiento de su más reciente disco, el octavo en su carrera. El álbum, que lleva el mismo nombre de la gira, fusiona sonidos del rock alternativo de los 90, con influencias británicas y una carga emocional intensa, consolidando el regreso de la banda a los escenarios peruanos tras un año de éxitos internacionales.

