Sociedad

Ate Vitarte: al menos 18 buses de transporte público quedan calcinados tras voraz incendio en una cochera

El incendio consumió los buses de las empresas Etmimsa, Angamos y Etnassac, que cubren la ruta Ate-San Isidro, generando fuertes pérdidas y dejando abierta la investigación sobre qué originó el siniestro.

El incendio de gran magnitud generó cuantiosas pérdidas para los transportistas. Foto: Composición LR
El incendio de gran magnitud generó cuantiosas pérdidas para los transportistas. Foto: Composición LR

Durante la madrugada de este miércoles 3 de diciembre, un incendio alarmó a los vecinos de Ate Vitarte. El siniestro se registró cerca de las 2 a.m. dentro de una cochera ubicada en la avenida Húsares de Junín que albergaba una gran cantidad de unidades de transporte público.

Tras la emergencia, personal de bomberos acudió al lugar para controlar el fuego, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar cuál fue el origen de la emergencia.

ATACAN A BAL4ZOS A CANDIDATO PRESIDENCIAL RAFAEL BELAUNDE | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

lr.pe

Diecisiete buses de empresas de transporte quedaron completamente calcinados

El fuego alcanzó a al menos 18 buses pertenecientes a dos empresas que cubren la ruta ATE-San Isidro, Etmimsa, Angamos y Etnassac. S.A. Las unidades terminaron totalmente calcinadas, generando conmoción entre los trabajadores y dueños de los vehículos que llegaron al lugar al conocer lo ocurrido. Algunos se mostraron afectados por la pérdida económica, pues comentaron que cada vehículo oscila entre S/. 400.000 y 500.00.

“Hemos perdido todo, no tenemos nada para trabajar. Nos hemos quedado sin trabajo, sin herramienta de trabajo, con deudas en el banco”, indicó un trabajador.

A pesar de la magnitud del siniestro, los bomberos lograron recuperar otras 15 unidades que no llegaron a ser consumidas por las llamas y apagar el incendio, labor que les tomó aproximadamente dos horas.

lr.pe

Autoridades avanzan con las investigaciones

Hasta el momento, el origen del incendio aún está por determinarse. Algunos transportistas declararon para Latina y descartaron que las empresas hayan sido víctimas de extorsión, mientras que otros no desestiman la posibilidad de que se trate de un posible atentado, aunque esta versión deberá ser corroborada por las autoridades.

Peritos continúan en la zona para establecer si el siniestro fue producto de una falla mecánica, un hecho fortuito o un ataque intencional.

PNP revela primeras hipótesis sobre el origen del incendio

El coronel Henry Chingay, jefe de la División Policial Este 2, informó que las primeras versiones apuntan a que el fuego habría iniciado en uno de los buses dentro del predio, luego de que una unidad a gas explotara y se desplazara varios metros, afectando a otras. El oficial también precisó que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis.

“Según el vigilante de este predio, que sirve como ladrillera y cochera, manifiesta que en la madrugada se habría iniciado un incendio en uno de los buses y, como estos vehículos son a gas, habría hecho una explosión, desplazándose unos cinco metros y afectando a otros. (…) No descartamos ninguna hipótesis, pero tenemos conocimiento de que ninguna de las empresas ha sido amenazada o extorsionada de ningún tipo”, comentó para Latina.

¿Qué hacer en casos de incendio?

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

