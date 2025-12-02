HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

Martínez Gómez, quien cumplió 30 años en prisión en España por encabezar el robo al Banco Central de Barcelona y secuestrar a más de 300 personas, ahora enfrenta un nuevo juicio en Perú.

El profesor fue extraditado al Perú para enfrentar un proceso por narcotráfico.
El profesor fue extraditado al Perú para enfrentar un proceso por narcotráfico. | Composición LR | América Noticias

José Juan Martínez Gómez (69), conocido como el 'Rubio’ por su participación en el histórico asalto al Banco Central de Barcelona en 1981, fue extraditado al Perú. Su entrega responde a una orden de captura internacional emitida en 2009 por las autoridades peruanas, debido a presuntos delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas.

La figura de Martínez Gómez habría influido en la creación del personaje del ‘Profesor’, uno de los protagonistas de la popular serie La casa de papel, cuya trama recrea en la ficción un estilo meticuloso y calculador similar al empleado en aquel asalto. El detenido cumplió una condena de 30 años en España y ahora enfrentará un nuevo proceso judicial en territorio peruano, donde se le acusa de haber intentado enviar cocaína a Europa.

El 'Profesor' llegó al Perú bajo estrictas medidas de seguridad

El traslado se realizó con un fuerte resguardo policial. Al aterrizar en Lima, fue custodiado por Interpol y trasladado a un centro penitenciario, donde permanecerá recluido mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

La acusación del Ministerio Público se basa en un hecho ocurrido en junio de 2008, cuando agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) hallaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dos maletas que contenían productos típicos, como turrones y café, además de tres paquetes con 10,5 kilogramos de cocaína. Según la notificación roja de Interpol, dichas maletas estaban registradas a nombre de Martínez Gómez y tenían como destino Italia.

El Ministerio Público sostiene que el acusado ingresó al Perú con la única finalidad de traficar droga. Entre las pruebas presentadas figuran las maletas incautadas y el testimonio de un recepcionista de hotel, quien aseguró haberlo visto hospedado en Lima durante el periodo investigado. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión, conforme a la legislación vigente.

Por su parte, la defensa legal de Martínez Gómez niega las acusaciones y asegura que su patrocinado nunca estuvo en Perú. Según su abogado, en ese periodo el acusado se encontraba cumpliendo una condena en una prisión de Francia.

El robo al Banco Central de Barcelona

Martínez Gómez alcanzó notoriedad el 23 de mayo de 1981, cuando encabezó un audaz asalto al Banco Central de Barcelona. Junto a otros diez individuos encapuchados y armados con fusiles y granadas, irrumpió en la sede bancaria ubicada en la Plaza de Cataluña. Durante 37 horas, mantuvieron como rehenes a más de 300 personas, captando la atención nacional e internacional.

Durante la toma, los asaltantes exigieron la liberación de los responsables del fallido golpe de Estado del 23 de febrero (23-F). Aunque Martínez Gómez negó ser el autor intelectual del operativo y responsabilizó a los servicios de inteligencia españoles —al afirmar que el objetivo era recuperar documentos vinculados al 23-F—, esta versión nunca fue confirmada oficialmente.

El operativo concluyó tras la intervención de un francotirador del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que permitió la liberación de los rehenes y la detención de nueve de los implicados. Solo uno logró escapar.

Identificado como el principal ideólogo del robo, Martínez Gómez fue condenado a 30 años de prisión. Durante su reclusión protagonizó varias fugas, incluidos escapes de los penales de Ocaña y Castellón. Pese a ello, fue recapturado en cada ocasión. Tras cumplir su condena, mantuvo un perfil bajo hasta que su historia recobró notoriedad por su presunto vínculo con la serie de Netflix.

