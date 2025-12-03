HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extorsionan a dueña de salón de belleza que padece cáncer y amenazan a sus trabajadores en el Callao: le exigen S/2.000

La dueña de un salón de belleza en el Callao, diagnosticada con cáncer hace siete meses, ha recaído debido a amenazas de extorsionadores hacia su negocio y empleados, quienes han dejado de asistir a trabajar.

Extorsionan a dueña de salón de belleza que padece cáncer y amenazan a sus trabajadores en el Callao
Extorsionan a dueña de salón de belleza que padece cáncer y amenazan a sus trabajadores en el Callao | Foto: composición LR/Panamericana.

Hace siete meses, la dueña de un salón de belleza en el Callao fue diagnosticada con cáncer y desde entonces con tratamiento médico estaba mejorando su salud. No obstante, la última semana volvió a recaer tras tomar conocimiento que sus trabajadores empezaron a recibir amenazas de parte de delincuentes.

“Yo la conozco. Una señora muy luchadora, con 20 años de trabajo sola ha sacado adelante a sus hijos. Ella es madre soltera, pero ahora con todo esto su proceso de la enfermedad ha vuelto a revertirse por la preocupación y tensión”, señaló una amiga de la víctima.

PUEDES VER: Ate Vitarte: al menos 18 buses de transporte público quedan calcinados tras voraz incendio en una cochera

Los extorsionadores, de nacionalidad extranjera, demandan que se alineen con ellos y le depositen una cuota mensual de S/2.000 para no atentar contra el negocio ni la vida de los empleados.

“Posiblemente, le daban de alta, pero con esta situación ha sido nuevamente regresada. Su persona encargada del negocio abandonó todo y un familiar de ella me ha comentado que ha vuelto a recaer, está muy mal. No come nada, está delicada de salud”, agregó.

Trabajadores renunciaron ante amenazas

Frente a los reiterados mensajes intimidantes, enviados por WhatsApp, los trabajadores masculinos optaron por faltar al negocio. “Ayer habían abierto un rato, pero solo las chicas mujeres, los chicos se han ido porque estaban amenazados de muerte”, sostuvo.

Uno de los familiares de la víctima denunció el hecho en la comisaría de Ingunza, en el Callao. Sin embargo, según la vecina de la emprendedora, desde el área de extorsiones recibió una respuesta negativa y le indicaron que no iban a dar ningún resultado.                

“Les estoy diciendo que dejen entrar un ratito. En esa galería, todo lo que tengan ahí, si no me los voy a agarrar contra todos ustedes, con todos los trabajadores. Yo sé donde viven, donde paran. Yo sé todo. O hablan con la encargada para que colabore o dejan entrar porque va a ser toda una vaina”, se escucha en una de las llamadas extorsivas.

Salón de Belleza se encuentra cerca a Central de Monitoreo

Cerca del emprendimiento extorsionado, en la avenida Bocanegra, se encuentra una Central de Monitoreo de la Municipalidad del Callao. Según la amiga de la agraviada, este puesto de vigilancia se encontraría cerrado.

“No hay nadie. El Gobierno Regional lo inauguró. Se hizo una ceremonia grande y solo hubo seguridad una semana. Después, pasaron robos porque la zona es peligrosa y el Serenazgo dijo que no podía hacer nada porque se encontraba solo. De ahí desapareció, ahora está cerrado”, lamentó.

