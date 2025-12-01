HOYSuscripcion LR Focus

DANA “Qori” provocará lluvias, granizo, nieve y vientos intensos en estas regiones desde el 2 de diciembre, alerta Senamhi

El Senamhi alerta que la DANA se formará sobre el océano Pacífico y provocará vientos de hasta 40 km/h y se espera que sus picos más intensos ocurran entre la madrugada del 4 al 5 de diciembre.

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) "Qori" generará lluvias, granizo y nieve en la sierra centro y sur del Perú entre el 2 y el 5 de diciembre, advierte el Senamhi.
La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) "Qori" generará lluvias, granizo y nieve en la sierra centro y sur del Perú entre el 2 y el 5 de diciembre, advierte el Senamhi. | composición LR

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) “Qori” generará lluvias, granizo, nieve, aguanieve y vientos de hasta 40 km/h en la sierra centro y sur del país entre el 2 y el 5 de diciembre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). No se descarta la presencia de lluvias aisladas en la costa centro y sur.

Según el organismo, “Qori” se formará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, e ingresará con condiciones favorables para provocar eventos de precipitación y viento, sobre todo durante la madrugada del 4 al 5 de diciembre, cuando se esperan los picos más intensos.

lr.pe

¿Qué hace diferente a la DANA ‘Qori’?

La ingeniera especialista del Senamhi, Janet Huamán, explicó a La República que cada DANA tiene efectos propios según su ubicación y aproximación al territorio. “Cada DANA es un evento diferente. En este caso, la DANA Qori lo que más nos estaría generando serían precipitaciones y viento intenso, principalmente hacia el sector de la Sierra Sur”, señaló.

La experta precisó que estas precipitaciones pueden ser “tanto de tipo líquidas como sólidas”, incluyendo nieve, aguanieve y granizo en zonas desde los 2.800 m s. n. m. y nieve sobre los 3.900 m s. n. m.

Regiones que enfrentarán mayor impacto

La especialista detalló que las zonas más afectadas serán principalmente las del sur andino:

  • Ayacucho (sector este)
  • Huancavelica
  • Apurímac
  • Cusco
  • Arequipa
  • Puno
  • Tacna
  • Moquegua

También se prevén eventos aislados en sectores altos de Lima y zonas limítrofes con Junín. “Principalmente esa DANA nos va a afectar ese sector sur. Sin embargo, también se pueden presentar eventos aislados hacia la sierra centro”, precisó Huamán.

¿Por qué se forma una DANA?

La especialista recordó que una DANA es una “depresión aislada en niveles altos”, cuyo desarrollo ocurre por encima de los 5.000 metros de altura. “Va a tener un flujo de vientos con giro en sentido horario y, conforme se aproxima al territorio nacional, va generando eventos meteorológicos como precipitaciones sólidas y vientos”, manifestó la ingeniera.

El Senamhi indicó: “Por ahora lo que estamos viendo es que los efectos serían solamente por la DANA. Posteriormente evaluaremos otros sistemas o patrones que puedan estar inestabilizando al Perú”.

Desde 2018, las DANAs que afectan al país reciben nombres. Para el periodo 2022-2025, la lista incluye: Aymara, Bernardo, Carmen, David, Esther, Fausto, Grinia, Héctor, Ivana, Julio, Katia, Lorenzo, Maura, Oriana, Paqari, Qori, Ramón, Sandra, Tomás, Úrsula, Valentino, Wara, Xavier, Yuri y Zeus.

Recomendaciones del Senamhi

El organismo pidió mantenerse atentos a la información oficial, especialmente a los avisos meteorológicos, que se publican con 2 a 3 días de anticipación. “Recomendamos que estén al tanto de la información oficial que comparte Senamhi”, remarcó la especialista.

