HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Sociedad

Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho

La víctima, un joven de 24 años, relató que el suboficial bajó de su casa con una pistola y efectuó hasta cinco disparos. Logró escapar tras pedir ayuda a los vecinos.

Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho
Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho | Foto: composición LR/Latina.

Un mototaxista denunció que el suboficial de Tercera Christian Apolinario Ancalla Cárdenas (26) intentó asesinarlo el 30 de noviembre a las 9:00 p. m. tras dejarlo en su vivienda en la calle Celedonias, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El efectivo policial realizó hasta cinco disparos luego de negarse pagar los S/3 por el viaje que tuvo desde el paradero Metro.

“El señor ha estado en estado de ebriedad. Yo le llevé hasta su casa. Me dijo que le espere cinco minutos que iba a bajar la plata. Y bajó a los 10 minutos, pero con la pistola en la mano a quererme matar. Se baja, me apunta la pistola en la cara y me dice que no me va a pagar nada. Jala el gatillo, pero gracias a Dios la bala no salió”, expresó la víctima.

TE RECOMENDAMOS

INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: ¿Quién era Sergio Bolaños? Perfil del hombre vinculado a 'Los Pulpos' que fue asesinado en Jesús María

lr.pe

Mototaxista denuncia a suboficial por intento de homicidio

El conductor de 24 años, quien también es estudiante universitario de administración, señaló para Latina que tras ver al efectivo apuntándole con su arma, le suplicó que no dispare y, ante su negativa, corrió por ayuda. Los vecinos salieron al escuchar sus gritos y ocasionaron que el agente guarde su pistola e ingrese a su domicilio.

“Se ha salido de la moto a correr y este policía le seguía disparando”, señaló la madre del agraviado.

Afortunadamente, la víctima resultó ilesa, aunque con el miedo de perder la vida. Al ser intervenido en su domicilio, el policía se mostró confiado ante los agentes que lo detuvieron, con quienes conversó en la puerta de su vivienda.

Además de la denuncia por tentativa de homicidio, el abogado del afectado expresó su malestar por la demora en la toma de los exámenes de ley. “El intervenido de la Policía se encontraba en estado de ebriedad. ¿Por qué motivo no se le llevó inmediatamente a pasar el dosaje etílico? ¿Por qué se ha esperado a que sean las cinco de la mañana para pasarle los exámenes de ley?”, reclamó.

Mientras se realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los hechos, el suboficial permanece detenido en la Dipincri II de San Juan de Lurigancho.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

LEER MÁS
Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

LEER MÁS
Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

LEER MÁS
Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

LEER MÁS
Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

LEER MÁS
Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con el Gobierno

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con el Gobierno

LEER MÁS
Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Sociedad

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

Capturan a tiktoker ligada a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua: estaría implicada en ataque a bus de empresa San Germán

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025