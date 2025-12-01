Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho | Foto: composición LR/Latina.

Un mototaxista denunció que el suboficial de Tercera Christian Apolinario Ancalla Cárdenas (26) intentó asesinarlo el 30 de noviembre a las 9:00 p. m. tras dejarlo en su vivienda en la calle Celedonias, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El efectivo policial realizó hasta cinco disparos luego de negarse pagar los S/3 por el viaje que tuvo desde el paradero Metro.

“El señor ha estado en estado de ebriedad. Yo le llevé hasta su casa. Me dijo que le espere cinco minutos que iba a bajar la plata. Y bajó a los 10 minutos, pero con la pistola en la mano a quererme matar. Se baja, me apunta la pistola en la cara y me dice que no me va a pagar nada. Jala el gatillo, pero gracias a Dios la bala no salió”, expresó la víctima.

Mototaxista denuncia a suboficial por intento de homicidio

El conductor de 24 años, quien también es estudiante universitario de administración, señaló para Latina que tras ver al efectivo apuntándole con su arma, le suplicó que no dispare y, ante su negativa, corrió por ayuda. Los vecinos salieron al escuchar sus gritos y ocasionaron que el agente guarde su pistola e ingrese a su domicilio.

“Se ha salido de la moto a correr y este policía le seguía disparando”, señaló la madre del agraviado.

Afortunadamente, la víctima resultó ilesa, aunque con el miedo de perder la vida. Al ser intervenido en su domicilio, el policía se mostró confiado ante los agentes que lo detuvieron, con quienes conversó en la puerta de su vivienda.

Además de la denuncia por tentativa de homicidio, el abogado del afectado expresó su malestar por la demora en la toma de los exámenes de ley. “El intervenido de la Policía se encontraba en estado de ebriedad. ¿Por qué motivo no se le llevó inmediatamente a pasar el dosaje etílico? ¿Por qué se ha esperado a que sean las cinco de la mañana para pasarle los exámenes de ley?”, reclamó.

Mientras se realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los hechos, el suboficial permanece detenido en la Dipincri II de San Juan de Lurigancho.

