La declaratoria busca habilitar un marco legal para que las autoridades intervengan en territorios vulnerables a precipitaciones, según informes técnicos. | Foto: Andina/Composición LR

La declaratoria busca habilitar un marco legal para que las autoridades intervengan en territorios vulnerables a precipitaciones, según informes técnicos. | Foto: Andina/Composición LR

El Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia en 382 distritos ubicados en 20 regiones del país, ante un escenario de peligro inminente asociado a la ocurrencia de lluvias intensas. La medida fue aprobada mediante decreto supremo Nº 003-2026-PCM y tiene como finalidad permitir la ejecución de acciones excepcionales durante un periodo determinado.

La disposición se sustenta en evaluaciones técnicas elaboradas por diversas entidades especializadas, las cuales advierten condiciones climáticas que podrían generar afectaciones en zonas consideradas de alta exposición. En ese contexto, la declaratoria habilita un marco legal específico para que las autoridades competentes intervengan en los territorios comprendidos.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Distritos en estado de emergencia por riesgo a fuertes lluvias en el país: ¿cuáles son?

Según lo publicado en el Diario El Peruano, estado de emergencia tendrá una vigencia de sesenta días calendario y se aplica a distritos de las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Según lo establecido en la norma, los ámbitos territoriales incluidos fueron identificados a partir de informes técnicos que analizan escenarios de riesgo vinculados a precipitaciones pluviales previstas para los primeros meses de 2026.

Las regiones declaradas en estado de emergencia son:

Amazonas

Bagua

Bongará

Chachapoyas

Condorcanqui

Luya

Rodríguez de Mendoza

Utcubamba

Áncash

Carlos Fermín Fitzcarrald

Huaraz

Huari

Mariscal Luzuriaga

Pallasca

Pomabamba

Apurímac

Abancay

Andahuaylas

Antabamba

Aymaraes

Chincheros

Cotabambas

Grau

Arequipa

Arequipa

Caravelí

Castilla

Caylloma

Condesuyos

La Unión

Ayacucho

Cangallo

Huamanga

Huanca Sancos

Huanta

La Mar

Lucanas

Parinacochas

Paucar del Sara Sara

Sucre

Víctor Fajardo

Vilcas Huamán

Cajamarca

Celendín

Jaén

San Ignacio

Cusco

Anta

Calca

Canas

Canchis

Chumbivilcas

Cusco

La Convención

Paruro

Paucartambo

Quispicanchi

Urubamba

Huancavelica

Acobamba

Angaraes

Castrovirreyna

Churcampa

Huancavelica

Huaytara

Tayacaja

Huánuco

Ambo

Dos de Mayo

Huacaybamba

Huamalies

Huánuco

Lauricocha

Leoncio Prado

Marañon

Pachitea

Puerto Inca

Yarowilca

Ica

Nasca

Palpa

Junín

Chanchamayo

Concepción

Huancayo

Jauja

Satipo

La Libertad

Pataz

Loreto

Datem del Marañon

Maynas

Requena

Ucayali

Atalaya

Coronel Portillo

Padre Abad

Madre de Dios

Manu

Tambopata

Moquegua

General Sánchez Cerro

Mariscal Nieto

Pasco

Daniel Alcides Carrión

Oxapampa

Tacna

Candarave

Jorge Basadre

Tarata

Acciones permitidas y marco de intervención durante la vigencia de la medida

Durante el periodo de emergencia, los gobiernos regionales y locales incluidos podrán ejecutar acciones de carácter inmediato vinculadas a la reducción del riesgo existente, así como tareas de respuesta y rehabilitación. Estas intervenciones deberán guardar relación directa con el peligro identificado y ajustarse a los estudios técnicos disponibles.

La norma establece que el seguimiento técnico estará a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, con la participación de diversos sectores del Ejecutivo, según corresponda. El financiamiento de las acciones previstas se realizará con cargo a los presupuestos institucionales vigentes, sin asignación de recursos adicionales del Tesoro Público.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.