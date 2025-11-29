San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

El 28 de noviembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó, durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario realizada en la Sala de Sesiones del Rectorado y con el quórum reglamentario, el incremento del 25% de las vacantes de ingreso directo a través de CEPREUNMSM.

Asimismo, en dicha sesión, presidida por la rectora Jerí Ramón, se eligió a la comisión encargada de actualizar el Estatuto y se designó al docente Nolan Jara Jara como nuevo Defensor Universitario.

FUSM se opuso a aumento de vacantes

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) expresó su rechazo a las modificaciones al Estatuto que las autoridades universitarias pretenden aprobar, entre ellas el incremento del 25% de vacantes de ingreso directo a través de CEPRE.

Según el pronunciamiento difundido por la organización estudiantil, estas medidas estarían orientadas a compensar la reducción del presupuesto ordinario mediante la ampliación de servicios y el aumento de costos, trasladando la carga económica a postulantes y estudiantes. "Esto impactaría directamente a los estudiantes que no cuentan con presupuestos para pagar los 2,616 soles que cuesta la CEPRE", indicaron.

Asimismo, la FUSM cuestionó la propuesta de reemplazar a los jurados de pares externos por comisiones internas, al considerar que ello podría favorecer nombramientos con afinidad política a la actual gestión de la rectora Jerí.

