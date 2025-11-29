HOYSuscripcion LR Focus

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) criticó esta medida, señalando que afectará a los estudiantes por los elevados costos del CEPRE.

Foto: UNMSM.
Foto: UNMSM.

El 28 de noviembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó, durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario realizada en la Sala de Sesiones del Rectorado y con el quórum reglamentario, el incremento del 25% de las vacantes de ingreso directo a través de CEPREUNMSM.

Asimismo, en dicha sesión, presidida por la rectora Jerí Ramón, se eligió a la comisión encargada de actualizar el Estatuto y se designó al docente Nolan Jara Jara como nuevo Defensor Universitario.

PUEDES VER: Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

FUSM se opuso a aumento de vacantes

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) expresó su rechazo a las modificaciones al Estatuto que las autoridades universitarias pretenden aprobar, entre ellas el incremento del 25% de vacantes de ingreso directo a través de CEPRE.

Según el pronunciamiento difundido por la organización estudiantil, estas medidas estarían orientadas a compensar la reducción del presupuesto ordinario mediante la ampliación de servicios y el aumento de costos, trasladando la carga económica a postulantes y estudiantes. "Esto impactaría directamente a los estudiantes que no cuentan con presupuestos para pagar los 2,616 soles que cuesta la CEPRE", indicaron.

Asimismo, la FUSM cuestionó la propuesta de reemplazar a los jurados de pares externos por comisiones internas, al considerar que ello podría favorecer nombramientos con afinidad política a la actual gestión de la rectora Jerí.

