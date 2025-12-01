Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

Migrantes ilegales rompen cordón policial e ingresan a Perú por frontera con Chile | Canal N

Cuando el pasaje de los inmigrantes se encontraba tranquilo en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, un grupo de alrededor de 50 indocumentados aprovechó el poco personal policial para ingresar al Perú, en medio de la constante tensión que se suscita desde hace varios días en este espacio con la frontera con Chile.

“Nos vamos para Colombia. Si quieren escóltennos hasta allá. No queremos estar aquí. Queremos hablar con Migración. ¿Dónde está Migración?”, señaló un grupo de extranjeros.

Según señaló Canal N, en el área solo se encontraban dos policías, un varón y una mujer, cuando se dio el avance en masa de los migrantes.