Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile
Un grupo de 50 indocumentados ingresó al Perú por el Complejo Fronterizo Santa Rosa, aprovechando la escasa vigilancia policial en la zona.
- Torre Trecca de Essalud: el monumento a la burocracia que estuvo 50 años abandonado y ahora prometen reactivar con S/500 millones
- Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados
Cuando el pasaje de los inmigrantes se encontraba tranquilo en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, un grupo de alrededor de 50 indocumentados aprovechó el poco personal policial para ingresar al Perú, en medio de la constante tensión que se suscita desde hace varios días en este espacio con la frontera con Chile.
“Nos vamos para Colombia. Si quieren escóltennos hasta allá. No queremos estar aquí. Queremos hablar con Migración. ¿Dónde está Migración?”, señaló un grupo de extranjeros.
TE RECOMENDAMOS
INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Según señaló Canal N, en el área solo se encontraban dos policías, un varón y una mujer, cuando se dio el avance en masa de los migrantes.