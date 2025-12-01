HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

Un grupo de 50 indocumentados ingresó al Perú por el Complejo Fronterizo Santa Rosa, aprovechando la escasa vigilancia policial en la zona.

Migrantes ilegales rompen cordón policial e ingresan a Perú por frontera con Chile
Migrantes ilegales rompen cordón policial e ingresan a Perú por frontera con Chile | Canal N

Cuando el pasaje de los inmigrantes se encontraba tranquilo en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, un grupo de alrededor de 50 indocumentados aprovechó el poco personal policial para ingresar al Perú, en medio de la constante tensión que se suscita desde hace varios días en este espacio con la frontera con Chile.

“Nos vamos para Colombia. Si quieren escóltennos hasta allá. No queremos estar aquí. Queremos hablar con Migración. ¿Dónde está Migración?”, señaló un grupo de extranjeros.

TE RECOMENDAMOS

INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Según señaló Canal N, en el área solo se encontraban dos policías, un varón y una mujer, cuando se dio el avance en masa de los migrantes.

Notas relacionadas
Turista muere y dos resultan heridos por impacto de rayo: practicaban deporte extremo en bicicleta en Cusco

Turista muere y dos resultan heridos por impacto de rayo: practicaban deporte extremo en bicicleta en Cusco

LEER MÁS
Madre venezolana autoriza que su hijo peruano viaje con su abuela a Italia, pero menor nunca volvió: "El papá no me lo devolverá"

Madre venezolana autoriza que su hijo peruano viaje con su abuela a Italia, pero menor nunca volvió: "El papá no me lo devolverá"

LEER MÁS
Migraciones: Extranjeros podrán formalizar su situación migratoria, excepto los irregulares

Migraciones: Extranjeros podrán formalizar su situación migratoria, excepto los irregulares

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Deslizamiento de tierra en puerto de Iparia deja 12 fallecidos y 30 desaparecidos en Ucayali

Deslizamiento de tierra en puerto de Iparia deja 12 fallecidos y 30 desaparecidos en Ucayali

LEER MÁS
Nuevas imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Nuevas imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

LEER MÁS
Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

LEER MÁS
Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

LEER MÁS
Camionero acusa a la policía peruana de cobrar 100 dólares para dejar pasar a migrantes en frontera con Chile: “Hay corrupción”

Camionero acusa a la policía peruana de cobrar 100 dólares para dejar pasar a migrantes en frontera con Chile: “Hay corrupción”

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Herederos de fonavistas fallecidos necesitan estos documentos en diciembre para cobrar aportes en el Banco de la Nación

Deslizamiento de tierra en puerto de Iparia deja 12 fallecidos y 30 desaparecidos en Ucayali

Jubilados de la ONP sí reciben 'gratificación' por Navidad 2025: a partir de estas fechas de diciembre adultos mayores en Perú pueden cobrar

Sociedad

Deslizamiento de tierra en puerto de Iparia deja 12 fallecidos y 30 desaparecidos en Ucayali

Tráfico en Lima hoy en vivo: accidentes, demoras en estaciones y congestión vehicular en Vía Evitamiento, Panamericana Sur y más

¿Quién era Sergio Bolaños? Perfil del hombre vinculado a 'Los Pulpos' que fue asesinado en Jesús María

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Estado de emergencia fallido: asesinan a exintegrante de Los Pulpos a dos cuadras de la casa del presidente José Jerí

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Enrique Valderrama será el candidato presidencial del APRA en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025