En la mañana de este lunes 1 de diciembre, un deslizamiento de barranco ocurrido en el puerto de Iparia, en el río Ucayali (Pucallpa), arrastró y hundió dos embarcaciones fluviales, dejando 12 fallecidos, 30 desaparecidos y múltiples heridos.

De acuerdo con medios locales, las naves afectadas pertenecen a las empresas Transporte Deo Rigo, que cubre la ruta Pucallpa–Iparia, y Transporte Rápido El Oriente. Ambas fueron alcanzadas por un gran montículo de tierra que se desprendió de manera repentina.

Información preliminar señala que, alrededor de las 5 a. m., una de las embarcaciones se encontraba lista para zarpar hacia comunidades de la cuenca cuando el deslizamiento la empujó hasta el fondo del río. Entre los pasajeros habría menores de edad, profesores y adultos mayores.

Con el paso de la mañana, botes de rescate de asociaciones locales, del puesto de salud y de municipalidades distritales se desplazaron hacia la zona para apoyar en la búsqueda de desaparecidos.

Un sobreviviente relató el momento del siniestro: “Se ha caído el barranco mientras sacábamos las cosas de Iparia. Cayó una cosa grande y se hundió. El otro lado se golpeó y nos hundimos. En un rato, ni en minutos, se fue todo”, expresó, preocupado por su sobrino, quien viajaba con él y no ha sido encontrado.

Los sobrevivientes estiman que más de 40 personas se encontraban a bordo de las embarcaciones. También manifestaron temor por la situación de los profesores que suelen utilizar estos botes para trasladarse entre comunidades. Las labores de búsqueda continúan, mientras las autoridades recogen información para determinar el número exacto de afectados y las causas del deslizamiento.