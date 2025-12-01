Hincha de Flamengo es víctima de robo de su celular por otro extranjero en Miraflores | Foto: composición LR/Difusión.

La madrugada del 30 de noviembre, durante las celebraciones de los hinchas del Flamengo por su cuarto título de la Copa Libertadores, Brayan Fulano Abril (26), de nacionalidad colombiana aprovechó la aglomeración de personas en la Calle de las Pizzas, en Miraflores, para sustraer las pertenencias de Rodolfo Eduardo Ferreira (57) uno de los aficionados del club carioca. Sin embargo, el ciudadano brasileño logró atraparlo tras notar que le había arrebatado su celular One Plus 12 Pro, valorizado en US$ 980 (aproximadamente S/3293).

“Al momento que se juntaron las personas, el muchacho sacó de mi bolsillo mi celular, pero yo conseguí agarrarlo rápido”, sostuvo la víctima. Sin embargo, al momento de su intervención, el delincuente no contaba con el dispositivo del agraviado.

Ratero registra tres antecedentes por el mismo delito

Cámaras de seguridad de la Central de Alerta de Miraflores registraron cuando el delincuente se desplazaba entre los aficionados, buscando a quien quitarle sus pertenencias. Luego de ser atrapado por el hincha del Flamengo, personal de seguridad llegó a la zona para detener al ladrón. Durante su traslado a la comisaría del distrito, el intervenido contactó a su cómplice, lo que le permitió a la Policía dar con la ubicación del dispositivo, que se encontró abandonado en la intersección de las avenidas Petit Thouars y Ricardo Palma.

“Este delincuente indicó que el teléfono lo tenía su enamorada. Es así que hace una llamada a su enamorada y la enamorada trajo el teléfono a lo que es la avenida Petit Thouars”, señaló el Comandante PNP Manuel Bonilla para Latina.

Tras la intervención de Fulano, su pareja huyó a Lince con el celular robado. El detenido se encontraba en libertad pese a que registra antecedentes por el mismo delito en al menos tres ocasiones. “Casi cinco denuncias por temas de robo y hurto de celular”, agregó el comisario de Miraflores. Al ser puesto a disposición de las autoridades, aseguró ser vendedor de ropa en Gamarra.

Ferreira reveló que, tras el robo de su celular, estuvo 12 horas en la comisaria. "Yo llegué acá a las 10 de la noche y estoy hasta ahora, que van a cumplirse las 10 de la mañana. Sin comer, sin tomar nada, pero cumplí con mi deber que es seguir para que la Fiscalía cumpla con su misión”, indicó.

