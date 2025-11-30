Flamengo se coronó tetracampeón de la Copa Libertadores luego de derrotar al Palmeiras en el estadio Monumental

La vida te da revanchas, muchas veces solo es cuestión de tiempo y esperar pacientemente. Eso aplicó el Flamengo, que con un equipo totalmente bien estructurado en todas sus líneas y ordenado, demostró por qué llegó a esta final de la Copa Libertadores. Derrotó 1-0 a Palmeiras en un estadio Monumental, que por segunda vez albergó la definición continental a partido único.

Comandados por Felipe Luís, un técnico joven y que apenas asumió el mando el año pasado, el “Fla” se convierte en el primer club de Brasil que alcanza el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar este triunfo a los ya obtenidos durante las campañas de 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un tiro de esquina cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima y también en las playas de Río de Janeiro, donde estuvieron presenciando el encuentro.

Eufórico festejo de la gente del Flamengo tras el gol de Danilo.

Fiel a la idea de juego de Filipe Luís, muy vistosa pese a tener como uno de sus maestros al correoso argentino Diego Simeone, el Flamengo se hizo dueño del balón en todo momento y lanzó tempranos avisos al Palmeiras, con disparos desviados de Bruno Henrique y Samuel Lino cuando el juego bordaba el cuarto de hora.

El “Verdao”, por su parte, trató de equilibrar la balanza con acercamientos de Vitor Roque, quien volvió desde el FC Barcelona y demostró que está para volver nuevamente al fútbol europeo.

Antes de concluir la primera mitad, la volante del Flamengo empezó a llenarse de tarjetas amarillas. Giorgian de Arrascaeta, Erick Pulgar y Jorginho fueron condicionados para el complemento. Incluso el volante chileno pudo ver la roja ante el reclamo airado del Palmeiras. El árbitro argentino Darío Herrera prefirió tranquilizar la situación y llevó con orden todo el juego que por momentos se tornó con pierna fuerte.

El Flamengo siguió contando con las mejores oportunidades en el arranque de la segunda mitad. Y el gol de Danilo (67’), por fin, inauguraba el marcador por lo que llegaría el grito de desahogo de más de 30.000 torcedores que llegaron hasta nuestra capital.

Sin perder mucho tiempo, Abel Ferreira respondió con la entrada de Felipe Anderson y el uruguayo Facundo Torres. Tocaba mandarse con todo arriba en busca de la igualdad.

Si bien hubo empuje y garra, esto no fue suficiente ya que no hubo demasiado trabajo para el golero argentino Agustín Rossi. En el minuto 88 llegó la más clara para el “Verdao” que no pudo convertir en igualdad. El “Flaco” Gómez metió un frentazo que se desvió en la defensa del “Fla” y el rebote quedó ahí para Vitor Roque, quien mandó el esférico por la tribuna sur del coloso de Ate.

Más de 30.000 torcedores del Flamengo llegaron a nuestra capital.

El ingreso de Everton le dio mayor ataque al Flamengo que estuvo a poco de ampliar el resultado con un tiro libre que desvió el ‘1’ del Palmeiras y que posteriormete chocó en el travesaño. En la segunda jugada el colombiano Jorge Carrascal mandó un remate que acomodó a todos sus compañeros. Minuto 90’ +5 y el juez argentino Herrera dio por finalizado el compromiso y la cuarta estrella para el Flamengo.

Doblete para Filipe Luís

Filipe Luís se convierte en el segundo brasileño que levanta la Copa Libertadores como futbolista y como entrenador, uniéndose a Renato Gaúcho, quien lo hizo con Gremio en cancha en 1983 y en el banco en 2017.

Los uruguayos Luis Cubilla y Juan Martín Mujica y los argentinos Roberto Ferreiro, Humberto Maschio, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido y Marcelo Gallardo completan la lista de campeones de la Copa Libertadores en ambos roles.

Va por el doblete

Tras la obtención de este nuevo título, el elenco de Río de Janeiro busca completar el año con un doblete. El equipo carioca lidera el Brasileirao con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por disputar. El miércoles puede ser campeón, en su partido contra el Ceará en el Maracaná.

Flamengo, además, se ganó el derecho a jugar la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 y el Mundial de Clubes 2029.