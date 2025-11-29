HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Sociedad

Aumentan robos a usuarios del Metropolitano en estaciones de Miraflores

Delincuentes, denominados como "lanzas" aprovechan la aglomeración en las estaciones del Metropolitano, especialmente en Angamos, para robar a usuarios desprevenidos, según la Policía Nacional del Perú.

Aumentan robos a usuarios del Metropolitano
Aumentan robos a usuarios del Metropolitano | Foto: composición LR/Difusión.

En medio de la aglomeración y prisa de los pasajeros, los llamados “lanzas” aprovechan para robar a los usuarios. La estación Angamos es la más usada por estos delincuentes; sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que ha incrementado los reportes en los paraderos ubicados en el distrito de Miraflores. Frente al aumento de los delitos de hurto, agentes del orden reforzaron su presencia en el Metropolitano. “Hace más o menos seis meses me robaron el celular”, lamentó una usuaria del servicio.

“Estos delincuentes, aprovechando la afluencia de personas que van o salen de su trabajo, sustraen rápidamente las pertenencias y muchas veces no se da cuenta el mismo agraviado, pero gracias al apoyo de la población que les pasa la voz, inmediatamente logran aprehender a este delincuente y piden apoyo policial para la captura”, indicó el Comandante PNP Mario Bonilla para Panamericana.

Policías resguardan estaciones de Miraflores

Como medida policial, en el contexto del estado de emergencia, la mayoría de estaciones de Miraflores cuentan con al menos un efectivo. En el último mes se han intervenido a cinco personas en fragancia, cuando se disponían a robar en los paraderos de Benavides, Ricardo Palma y Angamos.

“Un gran apoyo que tenemos es que el Metropolitano nos apoya con las cámaras y ahí se evidencia cómo estos delincuentes, para evadir su responsabilidad, muchas veces arrojan lo hurtado hacia el suelo para evitar que el policía cuando le intervenga vea la pertenencia robada”, sostuvo Bonilla.

El último incidente se dio en la estación Angamos, donde un hombre de 46 años sustrajo objetos de valor de adultos mayores. El hecho fue captado por los videos de seguridad y el criminal fue llevado a la comisaria de Miraflores. Las autoridades instan a los usuarios a estar atentos con sus bienes y denunciar cualquier actividad sospechosa a la Policía, para evitar más hechos delictivos.

