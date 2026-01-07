HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

El producto infantil fue retirado voluntariamente del mercado mientras el Minsa activa acciones de vigilancia sanitaria a nivel nacional.

Leche en polvo fue retirada del mercado por Digesa y piden no consumir ante posibles afectaciones a la salud
Leche en polvo fue retirada del mercado por Digesa y piden no consumir ante posibles afectaciones a la salud | International Organization for Standardization (ISO)

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), informó sobre el retiro voluntario y preventivo del mercado de una leche infantil en polvo importada por la empresa Nestlé Marcas Perú S.A.C., debido a una posible desviación de calidad detectada por la empresa.

La medida fue comunicada oficialmente mediante un pronunciamiento oficial, en el que las autoridades sanitarias señalaron que ya se activaron acciones inmediatas de control, supervisión y seguimiento sanitario, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo para la salud de niños y niñas en el país.

TE RECOMENDAMOS

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford
Comunicado Digesa

Comunicado Digesa

PUEDES VER: Insulina retirada por Digemid por no cumplir estándar mínimo de calidad aún se distribuye en hospitales y farmacias del Perú

lr.pe

¿Qué producto se retiró?

De acuerdo con el Comunicado N.° 01-2026-DIGESA/MINSA, el retiro voluntario aplica específicamente al producto “NAN Supreme Pro 2”, en su presentación de lata de 800 gramos, correspondiente al lote N.º 52840742 F2. “La empresa Nestlé Marcas Perú S.A.C. ha iniciado el retiro voluntario del producto (…) debido a una posible existencia de desviación de calidad”, señala la Digesa en el documento oficial difundido el último 6 de enero de 2026.

El Minsa precisó que, tras conocerse el anuncio del fabricante, Digesa dispuso de manera inmediata las medidas de control correspondientes y notificó a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) para ejecutar acciones de vigilancia respectivas en todo el país.

NAN Supreme Pro 2”, en su presentación de lata de 800 gramos, correspondiente al lote N.° 52840742F2 se retiró del mercado.

NAN Supreme Pro 2”, en su presentación de lata de 800 gramos, correspondiente al lote N.° 52840742F2 se retiró del mercado.

Según indicaron, estas intervenciones se realizan actualmente en coordinación con los gobiernos locales, con la finalidad de verificar el retiro efectivo del producto en los centros de comercialización, como tiendas, supermercados, boticas y farmacias.

PUEDES VER: Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como “no saludables” a nivel nacional por el Minsa

lr.pe

Llamado a la ciudadanía: no adquirir ni consumir el producto

Como medida preventiva, la autoridad sanitaria exhortó a la población a no adquirir ni consumir el producto, a fin de evitar posibles afectaciones a la salud. Asimismo, se solicitó a los ciudadanos que, en caso de encontrarlo en puntos de venta, se comuniquen de inmediato a la autoridad de salud de su jurisdicción o al correo electrónico de Digesa: digesaconsul@minsa.gob.pe.

Minsa realiza acciones de vigilancia sanitaria<br>

Minsa realiza acciones de vigilancia sanitaria

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como “no saludables” a nivel nacional por el Minsa

Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como “no saludables” a nivel nacional por el Minsa

LEER MÁS
Peligros ocultos en los juguetes navideños: alerta por comercialización de productos tóxicos en Mesa Redonda

Peligros ocultos en los juguetes navideños: alerta por comercialización de productos tóxicos en Mesa Redonda

LEER MÁS
Congreso debatirá propuestas que prohíben el colorante rojo N°3 o eritrosina, que sería dañina para la salud

Congreso debatirá propuestas que prohíben el colorante rojo N°3 o eritrosina, que sería dañina para la salud

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Menor desaparecido en Año Nuevo es encontrado luego de 6 días en casa de una profesora en El Agustino

Menor desaparecido en Año Nuevo es encontrado luego de 6 días en casa de una profesora en El Agustino

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
Camioneta del Congreso se vuelca en carril exclusivo del Metropolitano en la Vía Expresa en hora punta

Camioneta del Congreso se vuelca en carril exclusivo del Metropolitano en la Vía Expresa en hora punta

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Sociedad

AAP advierte que decisión del MTC de postergar nuevas placas para motos generará desabastecimiento total por cuatro meses

Ucayali: La increíble historia de ‘Negro’, el sicario que asesinó a un comerciante brasileño

Obra de S/1.200 millones beneficiaría a miles de ciudadanos de Comas, Independencia, Carabayllo y Lurigancho en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025