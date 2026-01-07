Leche en polvo fue retirada del mercado por Digesa y piden no consumir ante posibles afectaciones a la salud | International Organization for Standardization (ISO)

Leche en polvo fue retirada del mercado por Digesa y piden no consumir ante posibles afectaciones a la salud | International Organization for Standardization (ISO)

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), informó sobre el retiro voluntario y preventivo del mercado de una leche infantil en polvo importada por la empresa Nestlé Marcas Perú S.A.C., debido a una posible desviación de calidad detectada por la empresa.

La medida fue comunicada oficialmente mediante un pronunciamiento oficial, en el que las autoridades sanitarias señalaron que ya se activaron acciones inmediatas de control, supervisión y seguimiento sanitario, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo para la salud de niños y niñas en el país.

TE RECOMENDAMOS Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Comunicado Digesa

PUEDES VER: Insulina retirada por Digemid por no cumplir estándar mínimo de calidad aún se distribuye en hospitales y farmacias del Perú

¿Qué producto se retiró?

De acuerdo con el Comunicado N.° 01-2026-DIGESA/MINSA, el retiro voluntario aplica específicamente al producto “NAN Supreme Pro 2”, en su presentación de lata de 800 gramos, correspondiente al lote N.º 52840742 F2. “La empresa Nestlé Marcas Perú S.A.C. ha iniciado el retiro voluntario del producto (…) debido a una posible existencia de desviación de calidad”, señala la Digesa en el documento oficial difundido el último 6 de enero de 2026.

El Minsa precisó que, tras conocerse el anuncio del fabricante, Digesa dispuso de manera inmediata las medidas de control correspondientes y notificó a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) para ejecutar acciones de vigilancia respectivas en todo el país.

NAN Supreme Pro 2”, en su presentación de lata de 800 gramos, correspondiente al lote N.° 52840742F2 se retiró del mercado.

Según indicaron, estas intervenciones se realizan actualmente en coordinación con los gobiernos locales, con la finalidad de verificar el retiro efectivo del producto en los centros de comercialización, como tiendas, supermercados, boticas y farmacias.

Llamado a la ciudadanía: no adquirir ni consumir el producto

Como medida preventiva, la autoridad sanitaria exhortó a la población a no adquirir ni consumir el producto, a fin de evitar posibles afectaciones a la salud. Asimismo, se solicitó a los ciudadanos que, en caso de encontrarlo en puntos de venta, se comuniquen de inmediato a la autoridad de salud de su jurisdicción o al correo electrónico de Digesa: digesaconsul@minsa.gob.pe.

Minsa realiza acciones de vigilancia sanitaria



¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.