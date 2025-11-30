La acumulación de cables eléctricos y de telecomunicaciones en Gamarra, La Victoria, genera un riesgo latente para comerciantes y visitantes, especialmente en la campaña navideña. | La República | Sebastián Blanco

Una densa acumulación de cables de energía eléctrica y de telecomunicaciones enmarañados cubre varias calles del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, lo que representa un peligro latente para comerciantes, trabajadores y visitantes, especialmente en plena campaña navideña, una de las épocas de mayor afluencia en la zona.

Durante una supervisión realizada como parte de la campaña “Navidad Segura”, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) detectó un riesgo eléctrico debido a que los cables de alta tensión se encuentran demasiado próximos a líneas de telecomunicaciones, muchas de ellas en desuso. El regulador advirtió que podrían producirse descargas eléctricas o inducción de corriente en estructuras metálicas, como postes o paneles publicitarios, lo que podría generar cortocircuitos e incluso incendios.

La República visitó la zona para constatar el estado de abandono. Al llegar, se encontró con lo crítico de la situación. Un punto de gran riesgo se encuentra en la intersección de la avenida Aviación con Sebastián Barranca, donde un panel metálico de gran tamaño se ubica muy cerca de un cable de media tensión. Comerciantes y transeúntes mostraron su preocupación ante un posible siniestro y la dificultad para evacuar el lugar. ''Deberían eliminar los cables que ya no son útiles. Puede haber un accidente en cualquier momento'', indicó un joven.

Desde el emporio, Susana Saldaña, representante de los comerciantes de Gamarra, fue crítica y cuestionó el alcance de la intervención. “A nosotros nos llama la atención que Osinergmin advierta este problema ahora mismo, en plena campaña navideña, cuando claramente no es una situación reciente. Pareciera que el regulador aprovecha la coyuntura y para ‘evidenciar’ el trabajo trae cámaras al emporio comercial. ¿Quieren hacer ver cómo peligrosa a Gamarra? ¿Con qué objetivo?”, declaró a este medio.

Según transeúntes y clientes de Gamarra, las autoridades deberían actuar cuanto antes. Foto: Sebastián Blanco / La República.

Saldaña aseguró que, como gremio, han comunicado la problemática de los cables a la Municipalidad de La Victoria y que la comuna ha solicitado a las empresas responsables el retiro del cableado en desuso. “Se debe precisar que no todos los cables son eléctricos, sino que la mayoría pertenece a empresas de telecomunicaciones que, por ley, tienen un plazo perentorio para retirarlos. ¿Osinergmin está verificando que se cumpla la ley? Porque para eso están, para supervisar que las inversiones privadas en estos temas se ejecuten según ley”, afirmó.

Además, la presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú consideró que existe una evidente falta de coordinación entre las autoridades y las empresas de servicios, lo que ha permitido que la situación se agrave con los años. “Todos tienen que hacer su trabajo, no solo aparecer de cuando en cuando. Si Osinergmin de verdad quiere hacer algo por el tema de los cables, que oficie a las empresas de telecomunicaciones y que coordine con la Municipalidad para exigir que los retiren”, enfatizó Saldaña.

Una ley que no se cumple y acciones de Osinergmin

Cabe recordar que en marzo de 2024 el Gobierno publicó el reglamento que obliga al retiro de cables aéreos en desuso en todo el país, con el objetivo de reducir riesgos y ordenar el espacio público. La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre el peligro que representa la sobrecarga de cables en zonas altamente transitadas como Gamarra. Sin embargo, en la práctica, el avance del retiro es mínimo.

Los cables pertenecerían a empresas de telecomunicaciones. Foto: Sebastián Blanco / La República.

Osinergmin informó que notificará a la empresa concesionaria Luz del Sur para que subsane las deficiencias en el cableado eléctrico y coordine con las empresas de telecomunicaciones el retiro de líneas abandonadas. Asimismo, indicó que realizará seguimiento a las acciones correctivas. Mientras tanto, comerciantes y visitantes continúan expuestos a un peligro que, pese a las advertencias y a la existencia de una ley vigente, aún no encuentra solución concreta en el principal emporio comercial del país.

