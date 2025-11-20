HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Mujer es asaltada por delincuentes armados mientras hacía ejercicios frente a su edificio en Miraflores

Los vecinos de Miraflores alertan sobre el incremento de asaltos a mano armada en la zona y exigen reforzar la seguridad y el patrullaje.

Alarma en Miraflores por asalto con violencia en la entrada de un edificio
Alarma en Miraflores por asalto con violencia en la entrada de un edificio | Foto: composición LR/difusión

Una mujer fue víctima de la delincuencia en Miraflores. El asalto ocurrió en un edificio ubicado en la cuadra 9 del jirón Chiclayo, cuando dos sujetos encapuchados bajaron de una camioneta para interceptarla, amenazarla con un arma y robarle su celular. Los agresores también intimidaron al portero del inmueble.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho el martes 18 de noviembre, alrededor de las 9:00 p. m. La joven realizaba estiramientos en la entrada del edificio, tras volver de hacer ejercicio nocturno, cuando los delincuentes se estacionaron frente a la cochera. Aunque vio el vehículo, asumió que se trataba de residentes del condominio. Segundos después fue acorralada y obligada a entregar la clave de su teléfono.

JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Gerente de seguridad ciudadana de Miraflores renuncia durante Consejo en vivo tras tensiones con alcalde Carlos Canales: "No merezco ese trato"

Miraflores: violento asalto en la entrada de un edificio alarma a vecinos

Los sujetos agredieron a la joven y amenazaron al portero desde el exterior del edificio. “Afuera estaban apuntando con una pistola y a ella la han golpeado en la cabeza con la parte de abajo”, señaló la pareja de la víctima. Ante la situación, se activó la alarma del inmueble, lo que provocó que los delincuentes huyeran en el mismo vehículo con rumbo desconocido.

La joven fue obligada a entregar las claves de su celular y sufrió un robo con violencia. “La arrinconaron a la esquina de la entrada (…) mi enamorada ha estado como defendiéndose del ataque”, agregó su pareja.

Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

Sin embargo, este no sería el primer caso. En mayo, una pareja fue interceptada de la misma manera por hampones que escaparon en una camioneta tras arrebatar celulares. Y hace unas semanas, en octubre, a solo una cuadra de distancia, delincuentes robaron violentamente a los pasajeros de otra camioneta, llevándose teléfonos y dinero.

Los vecinos de Miraflores exigen mayor seguridad ante el incremento de esta modalidad de robo a mano armada, que los mantiene en zozobra. “No sentimos apoyo o vigilancia de la Policía o el serenazgo. Debería haber un patrullaje integrado”, expresó un residente, quien espera que se identifique a los responsables.

